Sin Metro CDMX hoy 20 de agosto en Líneas 1, 2, 4, 7 y B; usuarios reportan retrasos en el Metrobús hoy

El Metro CDMX hoy, 20 de agosto, presenta retrasos en varias líneas, principalmente en la 1, 2, 4, 7 y B, según reportes ciudadanos. El avance en el Metrobús también es lento, hay demoras en la Línea 5. En adn40 te contamos cómo va el servicio y cuáles son las alternativas para trasladarte.

Estado del servicio del Metro CDMX hoy

El Sistema de Transporte Colectivo informó que los tiempos de espera van de 5 a 6 minutos en la mayoría de las líneas, sin embargo, usuarios reportan retrasos mayores en las Líneas 1, 2, 4, 7 y B. En redes sociales, los pasajeros señalan que en algunas estaciones han esperado entre 10 y 15 minutos.

El Metro CDMX hoy reconoce que la alta afluencia provoca demoras, pero asegura que se agiliza la circulación desde las terminales.

¿Qué líneas del Metro CDMX operan con normalidad?

Las Líneas 3, 5, 6, 8, 9, A y 12 reportan intervalos regulares de 5 a 6 minutos y sin incidentes destacados. Estas rutas se mantienen como opción para usuarios que buscan evitar los retrasos del Metro CDMX hoy.

¿Qué pasó en la Línea B hoy 20 de agosto?

La Línea B es una de las más señaladas. Pasajeros en estaciones como Múzquiz reportan tiempos de espera de más de 10 minutos. El Metro CDMX indicó que la demora se debe a alta afluencia y no a fallas técnicas.

¿Qué estaciones del Metrobús CDMX reportan retrasos?

En el Metrobús CDMX hoy 20 de agosto, la Línea 5 no ofrece servicio en la estación 5 de Mayo, dirección Preparatoria 1, por mantenimiento en la vialidad. También se registran demoras en la Línea 1 rumbo a La Joya, con saturación en horas pico.

Recomendaciones para viajar en el Metro CDMX



Planificar tu viaje con anticipación y considerar rutas alternas

Permitir el libre cierre de puertas y ceder paso a pasajeros que descienden

Evitar el uso indebido de las palancas de emergencia

¿Cuáles son los horarios del Metro y Metrobús en CDMX?

El Metro CDMX opera de lunes a viernes de 5:00 a 24:00 horas, sábados de 6:00 a 24:00 horas y domingos de 7:00 a 24:00 horas.

El Metrobús funciona de 4:30 a 24:00 horas en días hábiles y de 5:00 a 24:00 horas en fines de semana.

¿Qué estaciones del metro están cerradas?

Al corte de las 07:00 horas, ninguna estación del Metro CDMX hoy 20 de agosto se reporta cerrada, salvo el acceso regulado por alta afluencia en puntos como Pantitlán y Tacubaya.

¿Dónde habrá manifestaciones hoy en la CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana prevé al menos siete concentraciones durante el día. Destacan movilizaciones en el Zócalo, la Facultad de Artes y Diseño en Xochimilco, y el Congreso capitalino en el Centro Histórico. Algunas podrían afectar vialidades como Insurgentes y Reforma.

