VIDEO: Familia se salva de ser arrollada por tráiler en San Juan de Aragón

Una familia se salvó de morir arrollada en la colonia San Juan de Aragón , alcaldía Gustavo A. Madero, después de que un tráiler perdiera el control y se subiera la banqueta.

El accidente ocurrió el sábado 16 de agosto sobre la avenida 608 y la calle 619, después de las 11:00 de la mañana, cuando el vehículo perdió el control aparentemente tras esquivar un carro.

¿Cómo fue el accidente en San Juan de Aragón?

Una cámara de seguridad grabó el momento exacto del accidente en que casi pierden la vida una pareja y su bebé, quienes se encontraban sobre la banqueta.

En el video se puede observar cómo la pareja camina sobre la acera felizmente cuando el tráiler se sube a la banqueta. El hombre que carga a su hija en brazos corre, al igual que la mujer, al ver que la pesada unidad se dirigía hacia ellos.

Tras dar algunos pasos la mujer se cae, mientras que el hombre logra entrar a un local que tenía la puerta abierta. Aunque la mujer se tropezó, el tráiler le pasó a un costado.

Víctima narra cómo vivió el accidente en San Juan de Aragón

En entrevista para adn40, Karla, la mujer que se salvó de milagro señaló que tras escuchar un fuerte golpe su esposo le dijo “corre”, pero se cayó. “Casi cuando estuve a punto de caer me pasó el camión por el costado y me pegué en la cabeza contra el concreto”.

A su paso, el tráiler derribó una luminaria, así como varios postes de telefonía. En el impacto, una de las estructuras de concreto se desprendió del suelo y destruyó la cabina de la unidad.

¿Qué pasó con el conductor del tráiler?

El conductor del tráiler de 47 años quedó prensado durante varias horas, por lo que fue necesario que los bomberos cortaran la carrocería para rescatarlo. Debido a sus lesiones fue trasladado de emergencia a un hospital.

