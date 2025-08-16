Toma precauciones, se esperan manifestaciones hoy en CDMX a la altura de Insurgentes y Reforma

En la CDMX hay manifestaciones hasta en fin de semana y si piensas salir, en adn40 te decimos qué calles tendrán afectaciones por los bloqueos y rodadas de hoy sábado 16 de agosto.

Según la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para hoy se tienen previstas varias manifestaciones en diferentes alcaldías, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones.

¿Qué alcaldías tendrán marchas y bloqueos hoy 16 de agosto?

Las alcaldías que tendrán más afectaciones por manifestaciones y bloqueos son:

Alcaldía Cuauhtémoc

Alcaldía Xochimilco

Alcaldía Venustiano Carranza

Alcaldía Tlalpan

Alcaldía Álvaro Obregón

Alcaldía Coyoacán

Alcaldía Azcapotzalco

Alcaldía Iztacalco

Calles cerradas por las manifestaciones del sábado 16 de agosto

Las calles que estarán cerradas por manifestaciones hoy en CDMX son:

09:00 horas

Antiguo Canal de Cuemanco , colonia Cuemanco

, colonia Cuemanco Francisco Goitia y Av. 16 de Septiembre, colonia Santiago Tepalcatlalpan

09:30 horas: Av. Fray Servando Teresa de Mier 92-99, colonia Obrera.

11:00 horas

Plaza de la Constitución s/n (Zócalo), colonia Centro Histórico

s/n (Zócalo), colonia Centro Histórico Av. Paseo de la Reforma 276, colonia Juárez

Eje 3 Oriente Eduardo Molina y Héroe de Nacozari s/n, colonia Penitenciaria

y Héroe de Nacozari s/n, colonia Penitenciaria Av. Canal de Miramontes y Calz. Acoxpa s/n, colonia Narciso Mendoza

12:00 horas

Av. Paseo de la Reforma 41, colonia Guerrero

41, colonia Guerrero Glorieta de Insurgentes s/n, colonia Juárez

Av. Paseo de la Reforma 305, colonia Cuauhtémoc

13:00 horas: Av. Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena.

15:00 horas

Av. Juárez 50, colonia Centro Histórico

Glorieta de los Insurgentes, Local 25, colonia Juárez

15:30 horas: Av. Juárez 50, colonia Centro

16:00 horas: Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro Histórico

Rodadas ciclistas programadas hoy sábado 16 de agosto

Además, se tienen previstas algunas rodadas en las siguientes zonas de CDMX:

19:00 horas

Av. Pedro Henríquez Ureña y Av. Aztecas s/n, colonia Los Reyes

s/n, colonia Los Reyes Av. Centenario 3170, colonia Mina los Coyotes

19:30 horas

Av. Cuitláhuac y Eje 3 Norte Camarones, colonia San Bernabé

colonia San Bernabé Calz. Acoxpa 722, Col. Jardines Villa Coapa

19:50 horas: Calle Siete y Av. Xochimilco, colonia Agrícola Pantitlán

20:00 horas

Av. Circunvalación y Tapicería, colonia Morelos

República de Brasil y Belisario Dominguez s/n., colonia Centro Histórico

¿Qué autos no circulan hoy?

Es muy importante que antes de salir de casa consultes si tu auto puede circular en CDMX y Edomex y así evites pagar costosas multas. Aquí puedes consultar cómo aplica el Hoy No Circula Sabatino.

