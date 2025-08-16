inklusion.png Sitio accesible
Toma precauciones, se esperan manifestaciones hoy en CDMX a la altura de Insurgentes y Reforma

Si piensas salir hoy 16 de agosto, te recomendamos tomar previsiones, pues habrá manifestaciones y bloqueos en varias alcaldías de CDMX.

Calles cerradas por manifestaciones CDMX hoy
adn40/Itandehui Cervantes
Actualizado el 16 agosto 2025 09:24hrs 2 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

En la CDMX hay manifestaciones hasta en fin de semana y si piensas salir, en adn40 te decimos qué calles tendrán afectaciones por los bloqueos y rodadas de hoy sábado 16 de agosto.

Según la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para hoy se tienen previstas varias manifestaciones en diferentes alcaldías, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones.

¿Qué alcaldías tendrán marchas y bloqueos hoy 16 de agosto?

Las alcaldías que tendrán más afectaciones por manifestaciones y bloqueos son:

  • Alcaldía Cuauhtémoc
  • Alcaldía Xochimilco
  • Alcaldía Venustiano Carranza
  • Alcaldía Tlalpan
  • Alcaldía Álvaro Obregón
  • Alcaldía Coyoacán
  • Alcaldía Azcapotzalco
  • Alcaldía Iztacalco
Multas de tránsito en la CDMX en 2025
Calles cerradas por las manifestaciones del sábado 16 de agosto

Las calles que estarán cerradas por manifestaciones hoy en CDMX son:

09:00 horas

  • Antiguo Canal de Cuemanco, colonia Cuemanco
  • Francisco Goitia y Av. 16 de Septiembre, colonia Santiago Tepalcatlalpan

09:30 horas: Av. Fray Servando Teresa de Mier 92-99, colonia Obrera.

11:00 horas

  • Plaza de la Constitución s/n (Zócalo), colonia Centro Histórico
  • Av. Paseo de la Reforma 276, colonia Juárez
  • Eje 3 Oriente Eduardo Molina y Héroe de Nacozari s/n, colonia Penitenciaria
  • Av. Canal de Miramontes y Calz. Acoxpa s/n, colonia Narciso Mendoza

12:00 horas

  • Av. Paseo de la Reforma 41, colonia Guerrero
  • Glorieta de Insurgentes s/n, colonia Juárez
  • Av. Paseo de la Reforma 305, colonia Cuauhtémoc

13:00 horas: Av. Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena.

15:00 horas

  • Av. Juárez 50, colonia Centro Histórico
  • Glorieta de los Insurgentes, Local 25, colonia Juárez

15:30 horas: Av. Juárez 50, colonia Centro

16:00 horas: Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro Histórico

Multa por estacionarse en lugares prohibidos en CDMX
Rodadas ciclistas programadas hoy sábado 16 de agosto

Además, se tienen previstas algunas rodadas en las siguientes zonas de CDMX:

19:00 horas

  • Av. Pedro Henríquez Ureña y Av. Aztecas s/n, colonia Los Reyes
  • Av. Centenario 3170, colonia Mina los Coyotes

19:30 horas

  • Av. Cuitláhuac y Eje 3 Norte Camarones, colonia San Bernabé
  • Calz. Acoxpa 722, Col. Jardines Villa Coapa

19:50 horas: Calle Siete y Av. Xochimilco, colonia Agrícola Pantitlán

20:00 horas

  • Av. Circunvalación y Tapicería, colonia Morelos
  • República de Brasil y Belisario Dominguez s/n., colonia Centro Histórico

¿Qué autos no circulan hoy?

Es muy importante que antes de salir de casa consultes si tu auto puede circular en CDMX y Edomex y así evites pagar costosas multas. Aquí puedes consultar cómo aplica el Hoy No Circula Sabatino.

Operativo en CDMX para detectar coches con placas tapadas o modificadas

[VIDEO] Elementos de la subsecretaría de tránsito de la SSC realizaron un operativo para detectar autos con placas tapadas y modificadas en CDMX y aplicar multas.

