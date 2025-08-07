Metro CDMX con retrasos de 25 minutos; estas son las líneas con más afectaciones hoy

El Metro es el medio de transporte más utilizado en la CDMX y para que llegues a tiempo a tu destino, en adn40 te decimos cuáles son las líneas con retrasos y aglomeraciones hoy jueves 7 de agosto de 2025.

Mediante redes sociales, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro dio a conocer cuáles son las líneas con afectaciones hoy, para que tomes previsiones.

¿Qué líneas del Metro reportan aglomeraciones hoy?

Las líneas del Metro que registran mayor afluencia de usuarios son:

Línea 3

Línea 7

Línea 8

Línea 9

Línea 12

Línea A

Línea B

¿Cómo va el avance del Metro CDMX hoy?

Usuarios reportan en redes sociales que la línea A registra retrasos de hasta 25 minutos y aglomeraciones debido a que un tren tuvo que ser retirado para revisión.

Además, los trenes de la línea A en La Paz están tardando hasta 10 minutos en salir.

La línea 12 también registra aglomeraciones, en la estación Tezonco con dirección a Mixcoac el tren está lleno y no avanza.

En la línea 3 con dirección a Indios Verdes también hay retrasos y aglomeraciones y en la línea 2 se reporta que el tren en Tasqueñs esta detenido.

También la línea B reporta afectaciones pues no hay trenes en la estación Villa de Aragón con dirección hacia Buenavista.

¿Qué es la dosificación de usuarios en el Metro CDMX?

Es muy común que en ciertas horas el Metro CDMX tenga una gran afluencia de usuarios, por ello, se implementa la dosificación de usuarios donde se impide la entrada a la estación para que se despeje y las personas que están cerca de la línea amarilla no corran riesgo.

Una vez que la cantidad de usuarios disminuye, vuelven a abrir la estación para agilizar el flujo de personas. Para conocer qué estaciones aplicarán la dosificación de usuarios deberás estar pendiente de los anuncios del STC en redes sociales.

