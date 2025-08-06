¡Ojo! Estos son los autos que descansan este jueves 7 de agosto por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Este jueves 7 de agosto 2025, el programa Hoy No Circula opera de manera normal en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). El gobierno capitalino implementa una jornada más de restricción vehicular para reducir la contaminación y que se mantenga una buena calidad del aire en el Valle de México.

Antes de salir de tu casa, revisa si tu auto puede transitar por el Hoy No Circula del jueves. Aquí te contamos todos los detalles para que te prevengas y evites multas y sanciones.

¿Qué autos no circulan este jueves 7 de agosto de 2025?

Este jueves 7 de agosto de 2025, el programa Hoy No Circula aplicará de la siguiente forma:



Engomado color verde

Terminación de placa 1 y 2

Hologramas 1 y 2

La restricción vehicular será vigente desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. Esta medida se implementa en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalneplantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

🚙 ¡El Hoy no Circula es para ti y por ti!

¿Qué autos circulan este jueves 7 de agosto de 2025?

Por otro lado, están exentos de la medida los coches:



Automóviles con holograma 00 o 0

Vehículos eléctricos e híbridos

Ambulancias

Vehículos de cortejos fúnebres y servicios funerarios

Autos para personas con discapacidad con permiso para exentar el Hoy No Circula

Vehículos de servicio público

¿Cómo saber si mi auto no circula?

¿Necesitas ayuda para verificar algún vehículo en particular o conocer cuándo circula si tienes otro color de engomado? Para saber si tu auto no circula en CDMX, consulta el portal oficial “Hoy No Circula” , ingresando el color del engomado y el último dígito de la placa.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy no Circula?

Si infringes el Hoy No Circula este jueves 7 de agosto 2025, la multa será de 20 a 30 veces la UMA, aproximadamente 2 mil 263 pesos y 3 mil 395 pesos. Asimismo el vehículo podrá ser llevado al corralón por la policía de tránsito de la Ciudad de México o del Estado de México.

