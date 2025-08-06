¡Ojo! Estos son los autos que descansan este jueves 7 de agosto por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex
Antes de salir de tu casa, revisa si tu auto puede transitar por el Hoy No Circula del jueves. Aquí te contamos todos los detalles para que te prevengas y evites multas y sanciones.
Este jueves 7 de agosto 2025, el programa Hoy No Circula opera de manera normal en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). El gobierno capitalino implementa una jornada más de restricción vehicular para reducir la contaminación y que se mantenga una buena calidad del aire en el Valle de México.
¿Qué autos no circulan este jueves 7 de agosto de 2025?
Este jueves 7 de agosto de 2025, el programa Hoy No Circula aplicará de la siguiente forma:
- Engomado color verde
- Terminación de placa 1 y 2
- Hologramas 1 y 2
La restricción vehicular será vigente desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche. Esta medida se implementa en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalneplantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.
🚙 ¡El Hoy no Circula es para ti y por ti!— Medio Ambiente (@AmbienteEdomex) August 5, 2025
Queremos darle un respiro al #MedioAmbiente, con este programa se logrará bajar las emisiones atmosféricas, reduciendo el aire contaminado que beneficiará a todos y todas, 💻más información en: 👉https://t.co/WBL49CroAT pic.twitter.com/hOdl3sG0AA
¿Qué autos circulan este jueves 7 de agosto de 2025?
Por otro lado, están exentos de la medida los coches:
- Automóviles con holograma 00 o 0
- Vehículos eléctricos e híbridos
- Ambulancias
- Vehículos de cortejos fúnebres y servicios funerarios
- Autos para personas con discapacidad con permiso para exentar el Hoy No Circula
- Vehículos de servicio público
¿Cómo saber si mi auto no circula?
¿Necesitas ayuda para verificar algún vehículo en particular o conocer cuándo circula si tienes otro color de engomado? Para saber si tu auto no circula en CDMX, consulta el portal oficial “Hoy No Circula” , ingresando el color del engomado y el último dígito de la placa.
¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy no Circula?
Si infringes el Hoy No Circula este jueves 7 de agosto 2025, la multa será de 20 a 30 veces la UMA, aproximadamente 2 mil 263 pesos y 3 mil 395 pesos. Asimismo el vehículo podrá ser llevado al corralón por la policía de tránsito de la Ciudad de México o del Estado de México.
