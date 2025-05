Hoy No Circula: Vehículos que descansan este 16 de mayo 2025 en CDMX y Edomex

Este viernes 16 de mayo de 2025, el programa Hoy No Circula se aplicará en la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex) con el objetivo de reducir la contaminación ambiental en el Valle de México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué vehículos no podrán circular este viernes?

Durante este viernes 16 de mayo 2025, deberán suspender su circulación en un horario de 5:00 a 22:00 horas los siguientes vehículos:

La restricción afecta a los vehículos con engomado color azul, hologramas de verificación 1 y 2, y terminación de placas 9 y 0, incluyendo a los vehículos foráneos que circulen en la zona.

Durante este lapso, los autos mencionados no podrán circular por las calles y avenidas de la capital y municipios conurbados.

Los municipios del Estado de México donde se aplican estas medidas incluyen Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

¿Qué autos circulan este viernes 16 de mayo 2025?

Excepciones. Podrán transitar sin restricciones:

Los vehículos con hologramas 00 y 0, así como los eléctricos e híbridos, unidades de transporte público, taxis, motocicletas, vehículos de emergencia, personas con discapacidad con tarjetón, y personal de salud con identificación autorizada.

¿Hay Doble Hoy No Circula hoy 16 de mayo 2025?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no activó la Fase 1 de contingencia ni el Doble Hoy No Circula, ya que actualmente la calidad del aire es de aceptable a buena.

La multa por no respetar el Hoy No Circula puede ir de 20 a 30 UMAS, es decir, entre aproximadamente 2 mil 263 y 3 mil 3945 pesos.

Se recomienda a los automovilistas verificar las características de su vehículo y cumplir con las restricciones para evitar sanciones.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.