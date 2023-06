En una sorprendente revelación, el exoficial de inteligencia norteamericano David Grusch ha asegurado que las autoridades en Estados Unidos tienen en su posesión partes “intactas y parcialmente intactas de vehículos alienígenas, es decir, naves extraterrestres”. Grusch presentó información clasificada al Congreso y al Inspector General de la Comunidad de Inteligencia para respaldar sus afirmaciones.

Según informa el medio The Debrief , Grusch no es el único que ha compartido información similar. Otros oficiales de inteligencia han proporcionado datos sobre la existencia de “materiales exóticos” a diversas agencias estadounidenses. Jonathan Grey, un exagente de inteligencia, también ha confirmado la existencia de estos materiales.

A sus 36 años, Grusch cuenta con una amplia experiencia en combate, habiendo servido en Afganistán. Ha trabajado para la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA) y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), y durante el período de 2019 a 2021 representó a la oficina de reconocimiento ante la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados .

¿Dónde están las naves extraterrestres?

Según Grusch, la información sobre los vehículos alienígenas ha sido retenida por el Congreso, lo cual fue una de las razones por las que decidió dejar su carrera en la inteligencia después de 14 años.

En declaraciones a medios como Fox News, The Independent y The Guardian , entre otros, Grusch afirmó: “Definitivamente no estamos solos. Los datos apuntan, de manera bastante empírica, a que no estamos solos”.

Grusch ha llevado a cabo estudios que han determinado el “origen exótico (inteligencia no humana, ya sea extraterrestre o de origen desconocido) según las morfologías del vehículo y las pruebas de ciencia de materiales y la posesión de arreglos atómicos únicos y firmas radiológicas” de las partes encontradas.

El exoficial de inteligencia reveló que estos hallazgos sobre fragmentos de naves no humanas han sido ocultados durante mucho tiempo y que múltiples agencias mantienen esta información en secreto.

Grusch enfatizó que no se trata de “orígenes o identidades prosaicas”. Según sus declaraciones, lo encontrado pertenece a “inteligencia no humana, ya sea extraterrestre o de origen desconocido”.

No es el único testimonio

Jonathan Grey, otro oficial de inteligencia de alto rango, quien actualmente trabaja para el Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial (NASIC), respaldó las afirmaciones de Grusch al afirmar que el fenómeno de la inteligencia no humana es real y que las recuperaciones de este tipo no se limitan a Estados Unidos, sino que son globales.

Las declaraciones de Grusch fueron contrastadas en “entrevistas extensas con funcionarios de inteligencia de alto nivel”, según el informe de The Debrief. Grusch aseguró que las operaciones de recuperación de vehículos alienígenas están en curso en varios niveles de actividad y que conoce a las personas específicas, actuales y anteriores, que están involucradas en estas operaciones

El secreto en torno a esta información se ha mantenido debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional. Según Grey, naciones lo suficientemente avanzadas podrían obtener avances tecnológicos potenciales a través de la recuperación de inteligencia no humana y utilizarlos para librar una guerra asimétrica. Por lo tanto, el secreto se ha mantenido para evitar estas situaciones.

Estas revelaciones impactantes llegan en un momento en el que la NASA ha admitido la necesidad de obtener más y mejores datos sobre los fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés). La falta de información de calidad ha impedido a la NASA llegar a conclusiones científicas sobre la naturaleza de los ovnis. Sin embargo, con testimonios como los de Grusch y Grey, cada vez es más difícil negar la existencia de tecnologías avanzadas derivadas de la inteligencia no humana.

