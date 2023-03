Nave nodriza alienígena está mandando sondas a la Tierra: Pentágono

Funcionarios del Pentágono de los Estados Unidos, dieron a conocer que una nave nodriza alienígena se encuentra en nuestro Sistema Solar, además de que se detectó que se encuentra mandando sondas de comunicación a la Tierra tal cual y lo hace la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés).

De acuerdo con un borrador publicado la semana pasada por el jefe de la oficina dedicada a la investigación de objetos voladores no identificados ( OVNI ), esta nave nodriza podría estar volando a través de nuestro Sistema Solar.

Un objeto interestelar artificial podría ser potencialmente una nave principal que libera muchas sondas pequeñas durante su paso cercano a la Tierra, una construcción operativa no muy diferente de las misiones de la NASA -se lee en el informe publicado.

¿Qué más se señala en el documento sobre la nave nodriza?

Dentro del documento escrito por Sean Kirkpatrick, director de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO por sus siglas en inglés) del Departamento de Defensa de Estados Unidos y Abraham Loeb, presidente del departamento de astronomía de la Universidad de Harvard, se señala que este objeto no podría tratarse de una entidad extraterrestre.

La ausencia de todas estas señales podría significar una medición inexacta de la distancia y, por lo tanto, también de la velocidad derivada -se lee en el documento publicado por las autoridades estadounidenses.

Es importante mencionar que desde hace algunos años, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a revelar documentos y videos sobre objetos voladores no identificados dentro de la Tierra.

Pese a ello, de momento no se ha dado a conocer sobre la procedencia de estos ovnis, por lo cual aún no se puede saber con certeza si son o no de carácter alienígena o extraterrestre.

