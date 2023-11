Los trabalenguas podrían revelar qué tan borracho estás, dice estudio

Repite: “Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal”. Ahora toma tres tragos del alcohol más fuerte que tengas y después dilo otra vez. La manera en que las personas puedan articular estos desafíos vocales podría determinar el nivel de consumo o ‘intoxicación’ por alcohol en las personas que lo consumen.

Los trabalenguas son frases que contienen palabras difíciles de pronunciar o que se parecen mucho entre sí. A menudo se usan como juegos de palabras o para mejorar la dicción. Pero también podrían servir para medir el nivel de alcohol en el cuerpo humano. Así lo sugiere un estudio reciente que encontró que los cambios en el tono y la frecuencia de la voz al decir un trabalenguas podrían indicar qué tan borracho está alguien.

El estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Stanford y publicado en la revista Journal of Studies on Alcohol and Drugs, se basó en un experimento con 18 adultos de 21 años que consumieron una gran dosis de alcohol y recitaron un trabalenguas cada hora durante siete horas. Los investigadores también tomaron muestras de alcohol en el aliento de los participantes antes y después de beber, y cada 30 minutos hasta el final del experimento.

Los investigadores utilizaron inteligencia artificial para analizar las características de la voz de los participantes, como el tono y la frecuencia, y las relacionaron con el nivel de alcohol en el aliento. Los resultados mostraron que el análisis de voz predijo la intoxicación por alcohol con una precisión del 98%, siendo la intoxicación definida como una concentración de alcohol en el aliento superior al 0,08%, el límite legal de alcohol en sangre en países como Estados Unidos a la hora de conducir.

El Dr. Brian Suffoletto, primer autor del estudio , dijo que este método podría tener aplicaciones prácticas en el futuro, como por ejemplo, para evitar que las personas conduzcan bajo los efectos del alcohol. Podría haber un bloqueo de encendido en un automóvil que no permitiría arrancar a menos que se pase un desafío de voz. Otra aplicación podría ser en restaurantes o bares para que un camarero pueda saber cuándo cortar el alcohol a alguien, explicó.

El estudio tiene algunas limitaciones, como el hecho de que solo incluyó a participantes blancos y no consideró otras características del habla que pueden estar afectadas por el alcohol, como el volumen. Además, los trabalenguas utilizados en el experimento eran en inglés, por lo que se desconoce si los resultados serían similares con otros idiomas o dialectos. Sin embargo, los investigadores creen que este es un primer paso para desarrollar una herramienta no invasiva y precisa para detectar la intoxicación por alcohol mediante el análisis de voz.

