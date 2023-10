Beber menos alcohol ayuda a una mejor salud cerebral, dice estudio

Lo ideal es la abstinencia, pero algunas personas pueden no estar en el momento de su vida en el que pueden hacer ese cambio. Estos hallazgos sugieren que no se trata de un todo o nada y que incluso hacer reducciones significativas en los niveles de consumo de alcohol puede ser ventajoso y los individuos que están encontrando dificultades para mantener la abstinencia total no deben simplemente tirar la toalla por completo.