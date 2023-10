Revelan el motivo de por qué no hay canguros fuera de Australia

Los canguros son animales endémicos de Australia, esto significa que solo se encuentran de forma natural en ese continente y no en ningún otro lugar del mundo. Es posible encontrar otras especies animales dentro del continente, algunas provenientes de Asia, pero no esto no sucede del lado contrario. Pues los canguros, los koalas y otros marsupiales no viven en otras zonas. Según refiere un reciente estudio dirigido por biólogos de la Universidad Nacional Australiana (ANU) y de la universidad ETH de Zúrich (Suiza) hay una nueva explicación al respecto.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Los canguros son marsupiales, es decir, mamíferos que tienen una bolsa en el vientre donde llevan a sus crías. Existen más de 60 especies de canguros, desde los gigantes rojos que pueden medir más de dos metros, hasta los pequeños ratones canguros que caben en la palma de la mano. Todos ellos comparten una característica: su capacidad para saltar largas distancias gracias a sus poderosas patas traseras.

Pero ¿cómo llegaron los canguros a Australia y por qué no se expandieron a otros continentes? Según un estudio publicado a través de la revista Science, la respuesta está en la historia geológica y climática de la región.

Lee también: ¿Por qué los gatos van con nosotros al baño? (adn40.mx)

Hace unos 45 millones de años, Australia formaba parte de un gran continente llamado Gondwana, que también incluía a Sudamérica, África, India y la Antártida. Cuando Gondwana se fragmentó, Australia se separó y comenzó a desplazarse hacia el norte, alejándose de las otras masas de tierra. La placa australiana empezó a desplazarse hacia el norte y se deslizó bajo la poderosa placa euroasiática.

En ese momento, se produjo un intercambio de especies entre Asia y Australia a través de un puente terrestre formado por islas donde emigraron de este a oeste. Sin embargo, este intercambio fue asimétrico: muchas especies asiáticas lograron colonizar Australia, pero muy pocas especies australianas hicieron lo contrario.

Los investigadores de la ANU utilizaron un nuevo modelo para analizar la distribución de los vertebrados a lo largo de la llamada Línea Wallace, una frontera imaginaria que atraviesa el archipiélago indonesio y separa las especies australianas de las asiáticas. Además de una reconstrucción climática, desplazamientos de placas de hace más de 30 millones de años y en la actualidad, así como un enorme conjunto de datos de más de 20 mil aves, mamíferos, reptiles y anfibios que viven hoy en la región.

Lee también: Cómo es el trabajo con el que se busca salvar a una de las aves más hermosas de América

El modelo reveló que el factor clave fue el clima. Las especies asiáticas eran de origen tropical y se adaptaron mejor a las condiciones húmedas y cálidas de Australia. El registro de ello son las serpientes venenosas, lagartos espinosos (Moloch horridus), ratones saltarines (Notomys sp.) o zorros voladores que actualmente habitan Australia. En cambio, las especies australianas habían evolucionado en un clima más seco y frío, y no pudieron competir con las asiáticas en su hábitat.

Así pues, el clima asiático favoreció a las criaturas que llegaron a Australia a través de las islas tropicales de la región faunística conocida como Wallacea.

Así, los canguros y otros marsupiales quedaron ‘confinados’ en Australia, donde no tenían depredadores ni competidores. Allí pudieron diversificarse y ocupar diferentes nichos ecológicos. Hoy en día, los canguros son un símbolo de la biodiversidad de Australia.

Lee también: Así es como el cambio climático ha puesto al borde de la extinción a los anfibios

“El contexto histórico es crucial para entender los patrones de distribución de la biodiversidad que se observan hoy en día y era la pieza que faltaba en el rompecabezas que explica el enigma de la línea de Wallace”. -Afirmó el autor principal del estudio, Alexander Skeels, investigador postdoctoral del grupo de Pellissier.

Fuente principal: Los paleoambientes determinaron el intercambio de vertebrados terrestres a través de la Línea de Wallace | Revista Science

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.