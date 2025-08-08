Día mundial del orgasmo femenino: Mitos y verdades sobre el ‘squirting’ de las mujeres

En pleno 2025 todavía siguen existiendo muchas dudas y cuestionamientos sobre el orgasmo femenino , el cual en diversas ocasiones se llega a confundir con el llamado ‘squirt’ que pueden llegar a presentar muchas mujeres al momento de sostener relaciones sexuales de diferentes tipos.

Recientemente a través de las plataformas oficiales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se dieron a conocer más y nuevos detalles que dispersan las dudas y responden a los mitos sobre la sexualidad de las mujeres y el orgasmo femenino.

¿Qué es el ‘squirt’ en la sexualidad de las mujeres?

De acuerdo con Diana Paz de la facultad de psicología de la máxima casa de estudios de nuestro país, el ‘squirt’ se llega a confundir en muchas ocasiones con un orgasmo en las mujeres, sin embargo, nuevos análisis señalan que este proceso está más asociado con la expulsión de líquido urinario.

En un análisis bioquímico que la respuesto que denominamos como ‘squirt’, es principalmente una expulsión de líquido urinario, mientras que la eyaculación femenina tiene otra composición bioquímica y que se ha relacionado más con una cuestión antiséptica para proteger la uretra de las mujeres -señaló Diana Paz para UNAM Global.

Se dio a conocer que ambos casos están muy relacionados con el orgamso feminino (la eyaculación y squirt), sin embargo, el ‘squirting’ no siempre quiere decir que las mujeres hayan llegado al ‘clímax’ durante las relaciones sexuales .

¿Qué es la eyaculación femenina?

En cuanto a la eyaculación femenina, se dio a conocer que ésta se presenta como un fluido viscoso que se expulsa de manera gradual, por lo cual nunca “brotará como un chorro”. Además de que se identificó a ello como “una sensación de humedad que lubrica la zona”.

A grandes rasgos, la eyaculación femenina no está relacionada directamente con el orgasmo, aunque en muchas ocasiones puede ocurrir al mismo tiempo o de forma independiente, esto dependiendo del caso de cada una de las mujeres.

Mitos sobre el orgasmo femenino

Con lo antes mencionado, se pueden deducir los siguientes mitos y verdades sobre el orgasmo femenino:

El orgasmo solo se logra con la penetración

El orgasmo femenino es muy difícil de alcanzar

Todas las mujeres pueden tener más de un orgasmo en una misma relación sexual

Hay más de un tipo de orgasmo

