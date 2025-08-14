UNAM: Lavar el pollo antes de cocinarlo podría poner en serio peligro la salud de tu familia

A lo largo y ancho de la República Mexicana se tenía el conocimiento de que lavar el pollo antes de cocinarlo era lo mejor para cualquier preparación, sin embargo, un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló que esta acción podría ser muy peligrosa para la salud de las personas.

Fue a través de una publicación realizada por UNAM Global, que la máxima casa de estudios señaló que lavar el pollo puede generar daños por intoxicación de varios tipos en las personas, lo cual también podría generar que las enfermedades se agraven con el paso de los días.

¿Por qué no es bueno lavar el pollo antes de cocinarlo?

Fue un texto de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM que señaló que lavar este producto no lo desinfecta, por el contrario, genera la dispersión de bacterias en zonas como el fregadero, utensilios, trapos, trapos para picar e incluso en alimentos que no se han cocinado.

Es normal que vivan estos organismos en muchas especies de carne caliente: cerdos, vacas, en animales de compañía como gatos y perros, y en nosotros mismos -señaló para la máxima casa de estudios Jorge Francisco Monroy López, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

¿Qué bacterias libera lavar el pollo antes de cocinarlo?

De acuerdo con lo señalado en el documento de la UNAM, algunas de las bacterias que se pueden encontrar en el tracto digestivo del pollo son las de Campylobacter, Salmonella o Staphylococcus aureus, las cuales pueden generar severas intoxicaciones.

Se señaló que estas bacterias pueden provocar infecciones estomacales en los humanos, lo cual se origina principalmente por la propagación invisible conocida como “contaminación cruzada”.

🚫🐔 ¿Lavas el pollo antes de cocinarlo? ¡Alto ahí! Lejos de limpiar, podrías esparcir bacterias en tu cocina. La @DGDCUNAM te explica. ⬇️ pic.twitter.com/XJSRoqM1pU — UNAM Global (@unamglobal) August 5, 2025

¿Qué provocan las bacterias Campylobacter, Salmonella o Staphylococcus aureus en humanos?

Las enfermedades e infecciones que pueden llegar a generar estas bacterias en los humanos son las siguientes:

Campylobacter: Síndrome de Guillain-Barré

Salmonella: Salmonelosis no tifoidea y fiebre tifoidea

Staphylococcus aureus: Problemas en la piel como osteomielitis, endocarditis, bacteriemia

