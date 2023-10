Descubre los motivo por los que los gatos nos acompañan al baño

¿Alguna vez has intentado cerrar la puerta del baño en busca de un momento de privacidad, solo para encontrar a tu gato tratando de entrar contigo? ¿O has regresado a casa después de un largo día de trabajo y has notado huellas de tu felino en el baño? Es posible que te preguntes por qué tu gato te sigue al baño. A continuación, exploramos las razones detrás de este comportamiento felino.

¿Por qué los gatos van con nosotros al baño?

1. Quiere tomar agua: Uno de los motivos por los que tu gato podría seguirte al baño es su búsqueda de agua fresca. A pesar de que proporcionamos agua en su bebedero, esta puede calentarse fácilmente, especialmente en días calurosos . Para evitar que esto ocurra, considera obtener una fuente de agua específica para gatos, que mantiene el agua fresca y en movimiento. Si tu gato está bebiendo mucha agua, también es importante investigar posibles razones médicas, como la polidipsia.

2. Tiene calor: Según el blog especializado Experto Anima , cuando hace calor, los gatos pueden ir al baño en busca de baldosas frías donde puedan descansar y refrescarse. El baño suele ser el lugar más fresco en la casa, ya que generalmente está ubicado en áreas con menor exposición al sol. Durante el verano, es importante prestar atención a la temperatura para evitar golpes de calor en los gatos.

3. Quiere compañía: El deseo de compañía es otra razón por la que los gatos siguen a sus dueños al baño. Si pasas mucho tiempo fuera de casa, es probable que tu gato desee aprovechar cada momento de tu presencia. Además de acompañarte al baño, es posible que quiera dormir contigo o buscar caricias cuando regresas a casa. Esto es una muestra de cariño y aprecio por tu compañía.

4. Está aburrido: Los gatos pueden entrar al baño para encontrar objetos que actúen como juguetes y estimulen su mente y cuerpo cuando están aburridos. Los objetos cotidianos en el baño, como el papel higiénico, las toallas y los muebles, pueden ser fuentes de entretenimiento para los gatos. Su curiosidad innata les lleva a explorar y jugar con estos objetos, convirtiéndolos en juguetes improvisados.

5. Quiere llamar tu atención: Si tu gato espera junto a la puerta del baño cuando entras y la cierras rápidamente, podría ser una señal de que está buscando atención. Los gatos a menudo siguen a sus dueños para entretenerse, llamar su atención o invitarlos a jugar. Asegúrate de pasar tiempo de calidad con tu gato para prevenir la falta de atención y el aburrimiento, que pueden llevar a cambios en su comportamiento.

Cuidado con los productos del baño

Cuando dejes la puerta del baño abierta, ten en cuenta que tu gato podría explorar y jugar con objetos en su interior. Sin embargo, debes tener precaución con los productos de limpiez a y cosméticos, ya que muchos de estos contienen sustancias tóxicas para los gatos. Asegúrate de mantener estos productos fuera de su alcance.

¿Cómo evitar que tu gato te siga al baño?

Si prefieres tener privacidad en el baño, puedes entrenar a tu gato para que no te siga. Los gatos son inteligentes y pueden ser entrenados con paciencia y refuerzo positivo. Fomenta el enriquecimiento ambiental en otras áreas de la casa para mantener a tu gato estimulado y evita hacerle caso cuando quiera seguirte al baño. Si notas un comportamiento inusual, consulta a tu veterinario para descartar problemas de salud o estrés en tu gato.

