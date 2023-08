Descifrando el significado del número 7642 en WhatsApp

El enigmático código “7642" ha ganado terreno en las conversaciones de WhatsApp , desatando la curiosidad y el entusiasmo de los usuarios jóvenes. Sin embargo, no se trata de una nueva herramienta para borrar datos o un engañoso malware, sino de una forma novedosa y secreta de mostrar afecto.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El número “7642" es en realidad un mensaje cifrado de cariño que se ha originado en las interacciones virtuales de los internautas de habla inglesa. Su significado es poderoso: “I will always be for you” o, en español, “Siempre estaré para ti”. Este innovador enfoque de comunicación se ha convertido en una tendencia entre los usuarios jóvenes de plataformas como TikTok y WhatsApp, quienes buscan expresar sus sentimientos de manera creativa y personalizada.

¿De dónde salió este código?

Este código se ha popularizado especialmente en los países angloparlantes, donde ha comenzado a aparecer en un número creciente de conversaciones íntimas. Su esencia radica en que los forasteros no puedan descifrar su verdadero significado, llevando así la idea de la privacidad a un nuevo nivel. Se asemeja a la antigua técnica del lenguaje Leet o L337, popular en los años 90 y principios de los 2000, donde las letras se reemplazaban por números para ocultar el significado real de las palabras.

La raíz de esta forma de comunicación se encuentra en TikTok , y desde allí se ha propagado a plataformas como WhatsApp. Aunque se originó hace unos años, solo recientemente ha llegado a los usuarios hispanohablantes, quienes han encontrado en este código una herramienta valiosa para comunicar emociones y pensamientos de manera ingeniosa.

Archivo

El código “7642" significa:

7: “I” o “yo”

6: “love” o “amor”

4: “you” o “tú"

2: “be” o “ser”

Cuando estos números se combinan en ese orden, se traduce a “I will always be for you” o “Siempre estaré para ti”. En ciertos contextos, agregar un número extra, como el “7", otorga más profundidad a la declaración, por lo que “1427” podría traducirse como “Te amo por siempre”.

A través de TikTok, es posible encontrar diversos videos en los que jóvenes usuarios de WhatsApp intentan desentrañar cómo se puede interpretar esta frase a partir de los números. Otros códigos que han surgido incluyen “88" para decir “Adiós”, “5555" para expresar “extraño tu voz” y “14313" que podría entenderse como “te amo mucho”. Incluso existe una combinación numérica para expresar repudio: “182" que significa “te odio”.

El enigmático código “7642" que ha cautivado a muchos y dejado a otros intrigados, no es más que un producto creativo en la búsqueda de personalizar expresiones y mantener un toque secreto en las conversaciones digitales.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.