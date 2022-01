Estudio explica el misterio magnético que tuvo alguna vez la Luna

Un nuevo estudio reveló el misterio de cómo la Luna pudo tener un potencial magnético ocasional al principio de su historia, una cuestión que ha confundido a los investigadores desde tiempos del programa Apolo.

La investigación dirigida por un geocientífico de la Universidad de Brown, en Estados Unidos, propone una nueva explicación para el misterio magnético de la Luna.

El estudio, publicado en Nature Astronomy, muestra que las gigantescas formaciones rocosas que se hunden en el manto lunar podrían haber producido el tipo de convección interior que genera fuertes campos magnéticos.

Según los investigadores, los procesos podrían haber producido campos magnéticos fuertes de forma intermitente durante los primeros mil millones de años de la historia de la Luna.

“Todo lo que hemos pensado sobre cómo se generan los campos magnéticos en los núcleos planetarios nos dice que un cuerpo del tamaño de la Luna no debería ser capaz de generar un campo tan fuerte como el de la Tierra”, explicó Alexander Evans, profesor asistente de ciencias de la Tierra, ambientales de la Universidad de Stanford.

“Pero en lugar de pensar en cómo alimentar un campo magnético fuerte de forma continua durante miles de millones de años, quizá haya una forma de conseguir un campo de alta intensidad de forma intermitente. Nuestro modelo muestra cómo puede ocurrir eso, y es coherente con lo que sabemos del interior de la Luna”.

Cómo se producen los campos magnéticos

Los cuerpos planetarios producen campos magnéticos por medio de lo que se conoce como dínamo del núcleo. El calor que se disipa lentamente provoca la convección de metales fundidos en el núcleo de un planeta.

La agitación constante de material conductor de la electricidad es lo que produce un campo magnético. Así es como se forma el campo imantado de la Tierra, que protege la superficie de la radiación más peligrosa del sol.

La Luna carece de campo magnético en la actualidad, y los modelos de su núcleo sugieren que probablemente era demasiado pequeño y carecía de la fuerza convectiva para haber producido alguna vez un campo imantado fuerte y continuo.

Para que un núcleo tenga una fuerte convección, necesita disipar mucho calor.

En el caso de la Luna primitiva, la capa que rodea el núcleo no era mucho más fría que éste último. Como el calor de éste no tenía adónde ir, no había mucha convección, pero este nuevo estudio muestra cómo las rocas que se hunden podrían haber proporcionado impulsos convectivos intermitentes.

