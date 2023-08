4 preguntas que te harán saber si eres adicto al trabajo

Durante años, hablar de adicciones solo hacía referencia al consumo de drogas, tabaco y alcohol, pero en la última década, especialmente tras la pandemia, cada vez es más común escuchar que alguien es “adicto al trabajo” o “workaholic”, se trata de un hábito que provoca un deseo irreprimible por realizar actividades laborales, incluso si exigen más de nosotros.

De acuerdo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ( ISSSTE ), un adicto al trabajo se define como una persona que no puede “deslindarse de sus responsabilidades en ningún momento, ni en sus días de descanso, lo cual afecta sus relaciones familiares y sociales”.

¿Por qué durante la pandemia se agravó este problema? Por los nuevos modelos laborales según la guía práctica “El teletrabajo durante la pandemia de COVID-19 y después de ella” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con la emergencia sanitaria aumentó la “incapacidad de desconectarse del trabajo y descansar” entre los colaboradores.

Ateniendo lo anterior, el 8 de junio de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la NOM-037-STPS-2023 , “Teletrabajo-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo”, la cual, la cual en su transitorio 4.11 resalta el derecho a la “Desconexión”, el cual indica que un trabajador debe abstenerse de cualquier comunicación con su centro de trabajo fuera de su jornada laboral.

No obstante, pese a dicha regulación, aún hay quienes siguen atendiendo llamados de su trabajo fuera del horario marcado, es entonces cuando reconocemos que se trata de un workaholic , ¿eres uno? La revista Harvard Business Review compartió el 28 de agosto de 2023 la publicación “Why We Glorify Overwork and Refuse to Rest” ( clic aquí ), donde añadió 4 preguntas que al responderlas, te ayudarán a descubrir si eres adicto al trabajo.

4 preguntas para saber si eres adicto al trabajo

¿Qué tan clara y concentrada es su mente cuando trabajas por largas horas continuas?

¿Qué tan fatigado/a estás?

¿Cuál es el impacto en tu estado de ánimo regularmente?

¿Y cuál es el coste para los demás en su vida?

Responder con honestidad te ayudará a saber qué tanto tiempo de tu vida estás dedicando al trabajo y cuánto a las cosas que te gustan, a tu familia e incluso a descansar, la publicación de Harvard Business Review asegura que las personas adictas al trabajo, porque prefieren “estar demasiado ocupados a no estar lo suficientemente ocupados”.

Recomendaciones de la OIT para los trabajadores

Si has identificado que eres workaholic, la OIT recomienda lo siguiente:



Desconectarse efectivamente del trabajo durante períodos determinados

establecerse expectativas claras sobre los resultados del trabajo

fomentar la comunicación y cooperación abierta entre compañeros para la programación, disponibilidad y establecimiento de límites

Finalmente, si sientes que el trabajo te absorbe por completo, ya no tienes tiempo para ti, incluso has tenido problemas con tu familia y seres queridos, te sientes abrumado o sobrepasado, contacta a un profesional de la salud , la adicción laboral puede derivar en otros problemas como ansiedad, depresión y burnout, por ello es importante atenderla.

