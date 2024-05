Esto pasa en tu cuerpo cuando sufres un desamor, según la ciencia

Si ya lo experimentaste, sabes que un desamor puede ser uno de los dolores más grandes que hay, si no lo has hecho, prepárate. Puede sonar exagerado, pero un corazón roto es uno de los procesos más difíciles por los que una persona puede pasar y no todos logran superarlo de la mejor manera. Es por eso que la ciencia ha estudiado este fenómeno y nos demuestra que el malestar por desamor es real y no un ‘drama’.

Cuando te rompen el corazón puedes experimentar varias sensaciones además del enojo, la nostalgia o la frustración. El dolor puede ser real y asemejarse a una enfermedad en el cuerpo, porque sí, investigaciones han detallado que un desamor puede afectar tus células, tu cerebro y tus hormonas .

Las consecuencias de un desamor

En el cerebro. La antropóloga biológica Helen Fisher realizó una resonancia magnética en personas que pasan por un enamoramiento y reconoció que ese proceso activa zonas del cerebro asociadas con la adicción y el anhelo. Lo que significa que cuando se pierde a esa persona especial, el cerebro sufre una ausencia de químicos que generan felicidad, provocando un aumento en el estrés. Por si fuera poco, algunas resonancias magnéticas que se realizaron en personas con el corazón roto arrojaron que ese dolor se procesa en partes del cerebro que lidian con el dolor físico , por lo que el cuerpo puede responder a un desamor como si fuese una enfermedad.



En las células. Steve Cole, profesor de medicina, psiquiatría y ciencias bioconductuales en la Facultad de Medicina de UCLA, en Estados Unidos, investigó que un desamor provoca transformaciones a nivel genómico. Al medir algunas células del sistema inmune de personas que recién pasaron por un divorcio, encontró que se encontraban inflamadas, provocando en las personas sentimientos de miedo y soledad . En sus palabras, Steve Cole cuenta que: “cuando hemos sido abandonados, nuestros cuerpos lo interpretan de la misma manera que si nos hubieran dejado literalmente solos en la sábana en tiempos de nuestros ancestros, con miedo a depredadores o enfermedades ”.



En las hormonas. Diversos estudios han revelado que, cuando nos enamoramos, liberamos hormonas como oxitocina, dopamina y vasopresina, lo que aumenta la sensación de emoción, felicidad , confianza y atracción. También se libera más testosterona y estrógeno, aumentando el deseo sexual y la energía física. En contraste, cuando ocurre un desamor, los niveles de todas estas hormonas se reducen de manera drástica. Puede provocar que las personas pierdan el deseo sexual, confianza e incluso la felicidad que habían asociado a estar con esa persona.

