Dile adiós a las cucarachas en tu cocina con estos trucos

Sin duda, las cucarachas son una plaga que a nadie le gusta tener, son un verdadero dolor de cabeza porque además de todo, no es tan sencillo eliminarlas, pero no te preocupes, porque te diremos cuáles son los trucos que puedes utilizar para acabar con ellas.

Si descubriste que tienes cucarachas en tu cocina, entonces es importante que sigas estas acciones para que elimines la plaga y no solo se marche de ese lugar de tu casa, para irse a otro.

Las cucarachas han llegado a tu casa tal vez porque ya infestaron una casa vecina y ahora quieren estar en la tuya, o tal vez han llegado del drenaje, pero lo importante es que, una vez que hayas detectado alguna, actúes para que pronto se marchen.

Limpieza

¡Ojo! Tener una cocina limpia y ordenada ayuda a que las cucarachas no se conviertan en una plaga, limpia todos tus muebles, tira lo que no necesitas, lava tus trastes y no los dejes con restos de comida. Además, es importante guardar los alimentos en recipientes cerrados.

Aceites naturales

Estos aceites naturales son muy efectivos para terminar con las cucarachas en tu cocina, ya que con ellos cambias el PH de las áreas en donde caminan estos insectos.

Puedes utilizar aceites naturales de lavanda, menta, hierbabuena y eucalipto, los cuales ahuyentarán a las cucarachas por su fuerte aroma. Además, tu cocina quedará con un olor agradable.

Cucarachas se vuelven resistentes a insecticidas

Bicarbonato de sodio y azúcar

Es una gran fórmula sin duda para acabar con las cucarachas, ya que el azúcar las atrae, pero la sorpresa para ellas llega con el bicarbonato de sodio, porque les resulta letal. Se mueren en cuestión de minutos.

Cebos

Los hay en varios formatos, desde pastillas, láminas, polvos o gel; estos los puedes colocar cerca de las puertas, paredes, en grietas, debajo de los electrodomésticos o en cajones.

Estos cebos son útiles para controlar la plaga de cucarachas en tu cocina y casa, además de que son muy accesibles y se encuentran en el supermercado.

