Agua de lluvia ya no es potable; podría causar estos daños a la salud

Los per y polifluoroalquilos (PFAs) son sustancias químicas muy usadas para dar resistencia al agua, manchas y calor en ropa, alfombras, empaques, cosméticos, etc. Pero no se degradan en el ambiente; los bebemos, comemos y respiramos, se acumulan en el organismos y dañan la salud https://t.co/NQKrnypOb0