Investigadores descubren cómo esta compuesto el asteroide Bennu que impactaría la Tierra

Una reciente investigación publicada en la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) reveló que la materia orgánica y los minerales de Bennu no están distribuidos de forma uniforme y este hallazgo podría ayudar a reconstruir los procesos que moldearon el cuerpo lleno de carbono.

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Nuevo hallazgo sobre la composición del asteroide Bennu

El estudio fue liderado por Mehmet Yesiltas, investigador de la Universidad de Stony Brook y se logró identificar tres dominios químicos dentro de la muestra analizada proveniente de la misión OSIRIS-Rex de la NASA en 2023. Se utilizaron técnicas de espectroscopia infrarroja y Raman para identificar:

Áreas con compuestos alifáticos (hidrocarburos de cadenas abiertas)

Zonas con alta presencia de carbonatos minerales asociados con calcio y magnesio

Regiones con compuestos orgánicos ricos en nitrógeno

Además, se detectó que los compuestos organosulfurados se localizaron en zonas con carbonatos es decir que los minerales precipitaron directamente del agua circulante dentro del asteroide.

¿Por qué es tan importante este hallazgo?

De acuerdo con los expertos los compuestos alifáticos y los de nitrógeno son muy sensibles a la alteración por agua y en Bennu se conservan intactos lo que demuestra que el flujo hídrico no llegó a todas las zonas. Con ello se corrobora que la presencia de agua en los asteroides no siempre genera cambios uniformes y puede alterar regiones o dejarlas en su estado original.

Ahora se buscará realizar una comparación con las muestras traídas por la misión Hayabusa2 de Japón provenientes del asteroide Ryugu y así se podrá determinar como se originó Bennu y se podrá conocer mas sobre cómo nació el sistema solar y todo lo que hizo posible la vida en la Tierra.

Bennu impactaría la Tierra

Según información de StarWalk, el asteroide Bennu descubierto en 1999 mide unos 480 metros de diámetro y ha sido estudiado de cerca y la NASA estima una probabilidad del 0,037% de que impacte con la Tierra a finales del siglo XXII, es decir por el año 2182.

La NASA alertó sobre asteroide que podría impactar en la Tierra