Gotas de la UNAM prometen curar la ceguera en pacientes diabéticos

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) trabaja en nuevas gotas oftálmicas para prevenir la ceguera en pacientes diabéticos de una forma accesible y no invasiva. Este proyecto, liderado por el Dr. Juan Pablo Robles del Instituto de Neurobiología y presentado hoy, 4 de abril; propone reemplazar las inyecciones intraoculares con un tratamiento más práctico.

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¿En qué consiste el proyecto?

De acuerdo con el comunicado de la UNAM, el equipo investigó la "vasoinhibina", una molécula presente en el cuerpo humano de forma natural y con la capacidad de inhibir el crecimiento anormal de los vasos sanguíneos en la retina, fenómeno clave en enfermedades oculares.

El objetivo del medicamento es preservar esta función para reducir los costos y facilitar el acceso al tratamiento, lo que beneficiará a pacientes que no pueden acudir a un hospital con frecuencia.

La retinopatía diabética y sus riesgos a la salud

Esta afección daña la retina debido a la hiperglucemia, que son los altos niveles de azúcar en la sangre. El daño afecta la visión y desarrolla síntomas en sus primeras etapas, como la ceguera irreversible en adultos cuyo impacto en la vida diaria limita la productividad y la independencia de quienes la padecen.

¿Cómo funcionan las nuevas gotas?

Los investigadores identificaron tres aminoácidos responsables del efecto de la vasoinhibina y a partir de ello, diseñaron una versión oftálmica que:



Bloquea el factor VEGF, responsable del crecimiento de vasos sanguíneos anormales

Actúa sobre numerosas moléculas implicadas en el daño retiniano

Detiene la angiogénesis, que perjudica la visión,

Su aplicación es sencilla y directa

Ventajas frente a tratamientos actuales

Estas gotas oftálmicas representan un avance importante en comparación con los tratamientos inyectables tradicionales, pues hay:



Mayor comodidad para el paciente, sin dolor

Reducción de los costos de producción y procesamiento

Aplicación sencilla sin necesidad de hospitalización

Menores riesgos asociados a procedimientos invasivos

Este avance podría transformar el tratamiento de las enfermedades oculares diabéticas para hacerlas más sencillas e indoloras.