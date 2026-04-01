La muerte no es el final, sino el retorno al “campo de la conciencia mayor”, revela nueva teoría científica

Una nueva teoría científica propuso una nueva respuesta a lo que pasa con la conciencia después de la muerte, de acuerdo con la investigadora Maria Strømme, formamos parte de un campo universal que existe en todo el universo. El estudio podría explicar cómo la mente persiste en el "más allá" a través de un modelo que combina física cuántica, cosmología y filosofía.

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¿Por qué la conciencia sigue siendo un misterio para la ciencia?

Aunque la ciencia explica desde las partículas hasta las galaxias, no puede definir qué es la conciencia, cuya teoría dominante sugiere que "surge del cerebro" para generar la sensación del "yo" y la forma en la que interpretamos la vida.

¿Qué es la conciencia según la nueva teoría?

La teoría fue publicada en el 2025 en la revista AIP Advance y propone que la conciencia es un campo fundamental similar a la gravedad o electromagnetismo que no "nace" del cerebro, sino que existe desde antes que la materia.

El enfoque sugiere que los seres están conectados a un mismo "sistema", idea que rompe con la visión tradicional de la vida y plantea una realidad más integrada, como una conciencia colectiva parecida a lo que se ve con los"trisolarianos" de la novela de Liu Cixin, el "Problema de los tres cuerpos".

Tres principios sencillos para entender la realidad

El modelo se basa en tres elementos clave:



Mente universal: Origen de toda inteligencia

Conciencia universal: Capacidad de experimentar

Pensamiento universal: Proceso que crea la realidad

Su valor está en intentar unir ciencia y pensamiento abstracto.

¿Qué pasa con la conciencia al morir?

La nueva teoría dice que cada persona es una manifestación local del campo universal, que al morir esa "expresión" desaparece pero como la materia no se "destruye" y solo se transforma, se reintegra.

Aunque es una idea especulativa, ofrece una nueva forma de pensar la muerte, pero no hay experimentos ni datos que la confirmen todavía.