El cielo de abril 2026 nos regalará la simbólica Luna Rosa; fecha y hora

De acuerdo con sitios especializados en astronomía, la Luna Rosa de este 2026 será uno de los eventos del cosmos más visibles para nuestro país durante el mes de abril. El fenómeno, que marcará la primera luna llena de primavera, se podrá observar sin necesidad de un equipo especial.

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Esta luna tendrá lugar desde el martes 31 de marzo hasta el jueves 2 de abril, alcanzando su punto máximo el 1° de abril. Además de su belleza, esta luna tiene un significado cultural y religioso ya que marca la fecha de Pascua.

¿Cuándo y a qué hora se verá la Luna Rosa 2026?

La luna alcanzará su punto máximo el 1° de abril a las 20:11 horas de la noche, hora del centro de México. Será visible desde el atardecer, ya que saldrá alrededor de las 18:50 horas de la tarde.

Este horario facilitará su observación en ciudades como la Ciudad de México (CDMX), Guadalajara y Monterrey. Su brillo la convertirá en un evento accesible para todos.

¿Por qué se llama Luna Rosa?

Este nombre proviene de las tradiciones indígenas de Norteamérica y le pusieron así por la coincidencia de la luna llena con el florecimiento del flox rastrero, una planta con tonalidades rosadas.

No es que la luna cambie de color si no que su llegada simboliza el comienzo de la primavera; también se le conoce como “Luna de brotes”, “Luna de huevo” o “Luna de Pascua”, porque marca el despertar de la naturaleza después del invierno.

¿Cómo observarla?

Para disfrutar plenamente de la Luna Rosa te sugerimos:



Buscar un cielo despejado

Evitar las luces artificiales

Elegir un espacio abierto

Llegar antes del anochecer

Usar ropa abrigada

No necesitas telescopio ya que es visible a simple vista con gran claridad y brillo.

Datos curiosos de la Luna Rosa

Algunos puntos importantes sobre este evento de primavera son que:



Marca la primera luna llena después del equinoccio

Determina la fecha de la Pascua

Es visible en todo México

No es un fenómeno raro, pero es muy simbólico

Representa la renovación y el cambio de estaciones

Este evento conecta ciencia, cultura y naturaleza, y lo convierte en uno de los más esperados del año.