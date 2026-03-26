Ciencia revela cómo encontrar a tu gemelo genético, un código oculto que puede salvar vidas humanas

Dentro de la medicina, el concepto de "gemelo genético" cobró importancia tras su impacto en tratamientos que salvan vidas, pues no se trata de sujetos físicamente idénticos, sino de personas con un perfil de adn compatible, especialmente en lo que respecta a las proteínas HLA, esenciales para el sistema inmune.

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El descubrimiento mejoró la eficacia de trasplantes de células madre, un procedimiento clave para el tratamiento de enfermedades hematológicas graves. Miles de pacientes en México y el mundo confían en la posibilidad de encontrar a su gemelo genético para una segunda oportunidad de vida.

¿Para qué sirven los gemelos genéticos?

Son esenciales en el tratamiento de enfermedades como la leucemia, el linfoma y las anemias graves. En casos de compatibilidad HLA, el cuerpo del paciente acepta con mayor facilidad las nuevas células, lo que aumenta la tasa de éxito del trasplante.

¿Por qué es difícil encontrar uno?

Solo el 30% de los pacientes logra encontrar un donante compatible dentro de su familia, sin embargo, el resto depende de registros internacionales donde la compatibilidad genética es aleatoria.

En México, la baja tasa de donación limita las posibilidades, pues se necesitan miles de trasplantes cada año, pero se realizan menos del 10%, lo que deja a muchos en espera de un donante compatible.

¿Cómo se busca y encuentra un gemelo genético?

El proceso comienza con el registro de donantes voluntarios, los pasos principales son:



Llenar un formulario con su datos personales

Proporcionar una muestra de saliva en un hisopo bucal

Analizar el perfil HLA en un laboratorio

Ingresar los datos en un registro internacional

Una vez terminado el proceso, el sistema permite que cualquier persona compatible de cualquier país se convierta en donante.

Donación de órganos en México

NMDP México es una organización sin fines de lucro especializada en terapia celular que conecta a pacientes con más de 75 enfermedades con potenciales donantes.

Van 200,000 voluntarios registrados por la organización dentro de su plataforma, lo que facilitó el trasplante de órganos a nivel nacional e internacional.