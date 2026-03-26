Este pez gigante y símbolo del fin del mundo sigue apareciendo muerto en las playas de México

El pez remo, también conocido como "pez del fin del mundo", llamó la atención en México tras avistamientos en la costa del Pacífico durante los últimos años.El gigante marino, que puede superar los 10 metros de longitud, habita profundidades extremas, por lo que su presencia en la superficie resulta inusual y de "mal presagio".

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Biólogos marinos enfatizan que estos encuentros son esporádicos y se deben a factores ambientales no a un "mal augurio". Sin embargo, su forma alargada y comportamiento inusual alimentan las creencias populares que lo asocian con desastres naturales.

¿Por qué se llama "pez remo" o "pez del fin del mundo"?

El nombre surgió debido a la forma larga y plana de su cuerpo, que se asemeja a la de un remo gigante. Pero su nombre más popular, proviene de las leyendas japonesas que lo vinculan con terremotos tras coincidencias.

A pesar de la creencia popular, la comunidad científica refutó cualquier vínculo directo e incluso lo consideró un mito sin pruebas sólidas.

El hábitat del pez remo en el planeta

El pez remo vive en las profundidades de los océanos templados y tropicales de todo el mundo, de hecho se le puede encontrar a profundidades superiores a los 1000 metros.

Su estilo de vida solitario aún no se comprende del todo, lo que dificulta su estudio y contribuye al misterio que rodea su comportamiento y biología.

El entorno natural del pez remo se encuentra en la zona mesopelágica, donde la luz solar apenas penetra esta profundidad y la presión es alta junto con condiciones son extremas.

Se alimenta de peces pequeños y plancton, y su cuerpo está adaptado para la flotabilidad vertical que lo distingue de otras especies marinas.

Mito del pez remo, ¿realidad o leyenda?

La razón por la que aparece en la superficie marina se debe a cambios en las corrientes oceánicas, enfermedades o desorientación; aunque el calentamiento de los océanos también influye.

Cuando aparecen en costas mexicanas, suelen estar debilitados o muertos y aunque esto permite a los investigadores estudiarlos, no deja de generar preocupación por presuntas señales apocalípticas. Sin embargo los especialistas ya detallaron que no hay evidencia científica que valide el mito.