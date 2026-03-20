Científicos “enseñan” al cuerpo a curarse solo contra el lupus y el cáncer de la sangre

Científicos de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, desarrollaron una innovadora terapia basada en nanopartículas que promete cambiar el tratamiento del lupus y cáncer de la sangre. El estudio fue publicado el 11 de marzo de 2026 en la revista Science Advances.

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Este avance propone una alternativa más sencilla a las terapias actuales. En lugar de modificar células fuera del cuerpo, estas nanopartículas “enseñan” al sistema inmunitario a combatir células enfermas directamente dentro del organismo, lo que reduce costos y tiempos.

¿En qué consiste esta nueva tecnología?

La innovación se basa en el uso de nanopartículas biodegradables que viajan por el cuerpo hasta encontrar células T, responsables de defender al organismo. Una vez localizadas, les entregan instrucciones para atacar células dañinas.

Científicos de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos, crearon unas nanopartículas biodegradables más sencillas que “educan” al sistema inmunitario directamente dentro del cuerpo.|Getty Images

Esto elimina la necesidad de procesos complejos como las terapias CAR-T tradicionales. El cambio resulta clave porque acerca el tratamiento a más pacientes y simplifica su aplicación en hospitales.

¿Cómo funcionan estas nanopartículas paso a paso?

Están hechas de materiales biodegradables que se desintegran en el cuerpo Incluyen anticuerpos que identifican y activan células T Transportan ARNm con instrucciones específicas Ordenan a las células T crear receptores que detectan células enfermas Se degradan tras liberar su contenido en pocas horas

Estas partículas ayudan a las defensas a localizar y eliminar células enfermas responsables del lupus y de cánceres de la sangre, como la leucemia y el linfoma.|Getty Images

Este mecanismo permite reprogramar las defensas desde dentro. Además, mejora la eficiencia frente a tecnologías previas, lo que aumenta su potencial terapéutico.

¿Qué resultados dieron las pruebas en ratones?

Eliminación del 95 % de células B en sangre en 24 horas

Reducción del 50% en el bazo

Recuperación parcial de células en una semana

Buena tolerancia sin efectos graves

Mejores resultados con dosis repetidas

Estos resultados muestran que el tratamiento es eficaz y seguro en etapas iniciales. Sin embargo, aún falta validar su efecto en humanos.

¿Qué ventajas tiene frente a los tratamientos actuales?

Menor costo al producirse como medicamento estándar

Aplicación más rápida sin procesos largos de laboratorio

Efecto temporal que reduce riesgos

Ajuste personalizado en dosis

Expertos como el doctor Jordan Green destacan que este modelo podría ampliar el acceso a terapias avanzadas, hoy limitadas por su alto costo.

¿Qué sigue ahora?

El siguiente paso será probar esta tecnología en modelos con enfermedad activa y avanzar hacia ensayos clínicos en humanos. Si los resultados se confirman, esta terapia podría transformar el tratamiento del lupus y cáncer de la sangre en los próximos años, al ofrecer una opción más accesible y efectiva.