¡Orgullo mexicano! Estudiantes diseñan simulador de asteroides al estilo “Armageddon” para la NASA

¡Orgullo nacional! Un grupo de solo 6 estudiantes mexicanos desarrolló un innovador simulador de asteroides reconocido por la NASA Space Apps 2026. El proyecto, llevado a cabo en el Tec de Monterrey, campus Querétaro, obtuvo el primer lugar en su sede dentro del reto internacional “Meteor Madness”.

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La herramienta fue bautizada como "Asteroid Impact Simulator (AIS)" y permite que cualquier usuario pueda observar los posibles impactos de los asteroides en la Tierra con datos de la NASA.

¿De qué trata el proyecto?

La plataforma interactiva AIS utiliza bases de datos oficiales de la NASA y simula colisiones de asteroides, así el usuario puede elegir distintos parámetros y observar resultados detallados en tiempo real. Su desarrollo sobresalió de los proyectos ya que traduce información científica compleja en visualizaciones 3D claras. De esta manera acerca al público en general sobre la ciencia espacial y sus amenazas reales.

¿Quiénes son los cracks mexicanos?

Se hacen llamar los "Delta UV", conformado por estudiantes de distintas ingenierías:



Carol Sofía Rodríguez y Ken Ochoa de Ingeniería Mecánica

Mariano Villagómez y Sebastián García de Mecatrónica

Emiliano Rangel de Robótica

Axel Rocha de Ciencia de Datos y Matemáticas

Gracias a la colaboración de las distintas disciplinas, integraron programación, física y diseño.

¿Cómo funciona el simulador?

El sistema de los mexicanos permite configurar distintos escenarios de impacto, como:



Seleccionar asteroides reales o crear uno personalizado

Definir ubicación de impacto en cualquier punto del planeta

Visualizar probabilidad de colisión y daños estimados

Analizar cráteres, ondas expansivas y efectos sísmicos

Asimismo, incluye mapas en 3D, accesibilidad bilingüe, modelos matemáticos basados en energía de impacto y referencias históricas.

¿Para qué servirá en la vida real?

A pesar de que el simulador puede ser usado con fines educativos, también apoya la comprensión de riesgos asociados con objetos cercanos a la Tierra, como en su momento fue 3I/ATLAS. De esta manera, la planeación de escenarios hipotéticos quedan con sustento científico, previene y divulga información 100% real.

Además, este tipo de herramientas puede contribuir a futuras estrategias de defensa planetaria y a la formación de nuevas generaciones interesadas en la astronomía.