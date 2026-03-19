Bancarrota hídrica global, ONU alerta que el mundo se queda sin agua potable

La crisis de agua global alcanzó un punto crítico. El 20 de enero de 2026, la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-INWEH) confirmó que el planeta entró en una etapa de “bancarrota hídrica”, tras décadas de sobreexplotación de ríos, acuíferos y glaciares.

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El informe señala que la humanidad no solo consume más agua de la que se regenera cada año, sino que también agota reservas naturales formadas durante miles de años. Este escenario marca un cambio estructural con impactos directos en la vida cotidiana, la economía y el equilibrio ambiental.

¿Qué significa exactamente “bancarrota de agua”?

La ONU define este concepto como un punto en el que el uso humano supera los límites renovables del agua y causa daños irreversibles. Ya no se trata de una sequía temporal, sino de una alteración permanente en muchos sistemas hídricos.

En términos simples, es como gastar más dinero del que se gana y además vaciar los ahorros. Aunque se reduzca el consumo, varios ecosistemas no podrán recuperarse a sus niveles históricos, lo que redefine la disponibilidad futura del recurso.

¿Qué datos lo confirman?

El informe presenta cifras contundentes que respaldan la crisis de agua:



3 de cada 4 personas viven con acceso inseguro al agua

410 millones de hectáreas de humedales desaparecieron en 50 años

Más del 30% de glaciares se perdió desde 1970

Más de la mitad de los grandes lagos se están secando

¿Por qué llegamos a esto?

La causa principal no es natural, sino humana. Entre los factores más relevantes destacan:



La agricultura consume el 70% del agua dulce mundial

Crecimiento urbano e industrial sin control

Contaminación y deforestación

Cambio climático impulsado por emisiones

¿Cómo nos afecta en la vida diaria?

La crisis de agua ya impacta de forma directa en la población:



Aumento en precios de alimentos

Mayor frecuencia de sequías e inundaciones

Problemas de salud por falta de agua potable

Riesgos económicos y migratorios

El informe advierte que más de 2,200 millones de personas carecen de agua segura. Esto influye en la calidad de vida, la estabilidad social y el desarrollo económico.

¿Qué soluciones propone la ONU?

La ONU plantea medidas estructurales ante esta crisis de agua:



Reducir el consumo y aceptar límites reales

Priorizar el acceso humano básico

Proteger ecosistemas clave

Transformar la agricultura y eliminar subsidios ineficientes

El organismo subraya que ya no funcionan soluciones temporales. La Conferencia del Agua de la ONU 2026, que se llevará a cabo del del 2 al 4 de diciembre de 2026 en los Emiratos Árabes Unidos, será clave para establecer acuerdos globales y redefinir la gestión del recurso.