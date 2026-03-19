Los científicos latinos no salen de su asombro: descubren en Brasil un fósil diminuto anterior a los dinosaurios

Paleontólogos de la Universidad Federal de Santa María (UFSM), descubrieron un fósil en Brasil de apenas 9.5 milímetros de largo. El hallazgo se produjo en el yacimiento de Cortado, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, y ofrece nueva información sobre el Triásico Medio en la región.

De acuerdo a lo comunicado, este diminuto hueso de cráneo corresponde a una nueva especie bautizada Sauropia macrorhinus y representa el tetrápodo más pequeño jamás encontrado en el continente.

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Cómo era la especie recién descubierta en Brasil

Los científicos estiman que el animal vivió hace 240 millones de años, es decir, en una época anterior al auge de los dinosaurios, cuando los continentes aún estaban conectados entre sí y formaban el supercontinente Pangea. En esa época, el paisaje estaba dominado por los ancestros de los cocodrilos.

El nombre de la especie, Sauropia macrorhinus, alude a sus características físicas: la palabra griega Sauros significa lagarto y piá es una palabra regional del sur de Brasil para referirse a un niño.

Según los paleontólogos, es probable que los restos fósiles hallados en Brasil pertenecieran a un ejemplar joven que todavía no había alcanzado su madurez ósea. El tamaño del cráneo sugiere que la especie habría alcanzado los 5 centímetros de longitud total.

Es probable que el animal vivo se asimilara a un lagarto pequeño, con cuatro patas, ojos grandes y dientes pequeños con forma de alfiler. Estas características físicas también indicarían que el Sauropia macrorhinus se alimentaba de insectos y pequeños invertebrados.

Los científicos creen que es posible que el Parvosuchus aurelioi, un precursor de los cocodrilos encontrado en la misma región, fuera uno de sus principales depredadores.

El hallazgo de un fósil diminuto en Sudamérica

El espécimen hallado ofrece información muy valiosa sobre los procolofonoides (el grupo al que pertenece esta especie), especialmente si se considera que estos son extremadamente raros en el registro fósil sudamericano del Triásico Medio.

Además, los cráneos de otras especies relacionadas encontradas en la región son, en general, al menos dos veces y media más grandes y hasta nueve veces y media más largos.

El fósil fue descubierto por el paleontólogo Lúcio Roberto da Silva, que encontró el hueso adherido a rocas que lo conservaron durante millones de años. La limpieza del cráneo fue realizada con mucho cuidado, en un trabajo que requirió paciencia y precisión debido al tamaño reducido de los restos.

Posteriormente, Leonardo Kerber, también paleontólogo, sometió el material a microtomografías computarizadas, una tecnología que permitió ver detalles invisibles a simple vista.

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