Misterio resuelto: descubren una nueva especie de “dragón” que dominó hace 95 millones de años

Un equipo de paleontólogos de la Universidad de Chicago se llevó una sorpresa mayúscula en el desierto del Sahara. Entre la arena y las rocas, dieron con los restos de una criatura que, a primera vista, parece sacada de las leyendas antiguas. Los investigadores decidieron llamarla Spinosaurus Mirabilis, que en cristiano significa "lagarto espinoso asombroso".

Los detalles del descubrimiento del "dragón"

Aunque en redes sociales muchos usuarios ya hablan de que se encontró un dragón real, la ciencia tiene otra explicación. Lo que sí es cierto es que este depredador vivió hace aproximadamente 95 millones de años, durante el Período Cretácico. Por aquel entonces, el Sahara no era el desierto árido que conocemos hoy, sino una zona llena de ríos y vías navegables donde esta bestia campaba a sus anchas.

Paul Sereno, paleontólogo de la Universidad de Chicago, contó que el hallazgo los tomó por sorpresa. "Este hallazgo fue tan repentino y sorprendente que fue realmente emotivo para nuestro equipo", comentó en un comunicado. Sereno recordó con cariño el momento en el campamento cuando se reunieron alrededor de una laptop para observar la nueva especie por primera vez.

Para entender por qué mucha gente la compara con un dragón, basta con revisar sus características físicas. Los expertos detallaron los siguientes puntos clave sobre la criatura:



Tamaño imponente: Se estima que medía unos 12 metros de largo.

Peso considerable: Su masa oscilaba entre 4,500 y 6,300 kilos.

Cráneo distintivo: Tiene una mandíbula larga llena de dientes, un hocico agrandado y un cuerno curvado encima de los ojos.

Estructura ósea: Pertenecía a la familia de los Espinosáuridos, con una vela en la columna, una joroba y capacidad para caminar sobre dos patas traseras.

One of my reconstructions of Spinosaurus mirabilis. pic.twitter.com/QeM8xoIuYl — Dani Navarro Paleoart (@playerDNG) February 25, 2026

A pesar del parecido con las representaciones míticas de un "dragón que escupe fuego", los expertos mantienen la postura de que los dragones nunca existieron como tales. Las historias antiguas probablemente hacían referencia a grandes reptiles como este. El Spinosaurus Mirabilis se distinguía de otros grandes depredadores, como el Tyrannosaurus Rex, por su adaptación al agua. Era capaz de pescar y vivir cerca de corrientes fluviales, algo que cambia lo que se sabía sobre los espinosáuridos, pues se creía que necesitaban estar cerca de las costas u océanos.

Este descubrimiento en una región tan alejada del mar podría reescribir parte de la historia natural. La reconstrucción del enorme cráneo de la bestia reveló rasgos idénticos a las representaciones míticas, pero su clasificación dentro de los Espinosáuridos lo confirma como un dinosaurio carnívoro más. Por ahora, lo único claro es que este "lagarto asombroso" dominó su entorno mucho antes de que los humanos pusieran pie en la tierra, dejando atrás unos fósiles que siguen despertando la imaginación de todos.