Los misterios de la recién descubierta supertierra 7 veces más pequeña que nuestro planeta

Un equipo liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) anunció el hallazgo de la supertierra HD 176986 d, un planeta rocoso con menos de siete masas terrestres. Orbita una estrella tipo K ubicada a 91 años luz y completa su año en solo 61,4 días.

El descubrimiento, confirmado en 2025 y respaldado por años de datos, amplía el sistema ya conocido. La supertierra HD 176986 d se suma a otros dos mundos detectados en 2018, lo que refuerza la idea de que las estrellas cercanas pueden albergar arquitecturas planetarias complejas.

¿Qué hace especial a HD 176986 d?

Masa inferior a siete Tierras

Órbita de 61,4 días

Señal gravitatoria extremadamente débil

Es uno de los pocos planetas con periodo superior a 50 días alrededor de una estrella tipo K. Su rareza ofrece nuevas pistas sobre formación planetaria.

Este tipo de mundos ayuda a comprender cómo evolucionan los sistemas compactos y qué condiciones favorecen la diversidad de planetas rocosos.

Así es el sistema planetario HD 176986

Estrella enana naranja

Planeta b: 6,5 días

Planeta c: 16,8 días

HD 176986 d ocupa una órbita más amplia. Su posición intermedia permite estudiar dinámicas gravitatorias entre planetas cercanos.

La arquitectura del sistema ofrece un laboratorio natural para analizar estabilidad orbital y procesos de migración planetaria.

La técnica que permitió detectarlo

Los científicos aplicaron el método de velocidad radial. Analizaron más de 350 observaciones con HARPS, ESPRESSO y HARPS-N.

La herramienta YARARA eliminó interferencias estelares. Según Nicola Nari y Alejandro Suárez Mascareño, solo campañas prolongadas revelan señales tan sutiles.

¿Por qué este hallazgo es clave para la astronomía?

Las supertierras con órbitas amplias alrededor de estrellas tipo K son escasas. Este hallazgo mejora los modelos de población planetaria.

También fortalece la búsqueda de mundos potencialmente habitables. Aunque no hay datos sobre atmósfera, abre nuevas líneas de investigación sobre condiciones físicas en exoplanetas rocosos.