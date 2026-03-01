La gran diferencia entre la canícula y la onda de calor

Con la llegada del calor en México, aparecen dos términos que suelen confundirse: canícula y onda de calor. Aunque ambos están relacionados con el aumento de las temperaturas, sus causas, duración y efectos no son los mismos, por lo que entender sus diferencias ayuda a tomar mejores precauciones ante estas condiciones del clima.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué caracteriza a una onda de calor?

Una onda de calor ocurre cuando las temperaturas superan los promedios habituales durante al menos tres días seguidos, y puede extenderse por varias jornadas o incluso semanas, dependiendo de las condiciones atmosféricas y la presencia de sistemas de alta presión sobre la región. Este tipo de evento no está ligado a fechas específicas del año, aunque es más común en primavera y verano, y puede manifestarse incluso antes de que inicie oficialmente la temporada más cálida.

Las consecuencias de una onda de calor pueden ser severas para la salud y el medio ambiente. El calor extremo puede provocar desde golpes de calor, deshidratación e insolación, hasta complicaciones más graves para personas con enfermedades crónicas, adultos mayores o niños pequeños. Además, estas condiciones climatológicas afectan la agricultura, ganadería, el consumo energético y aumentan el riesgo de incendios forestales.

¿En qué consiste la canícula?

Por otro lado, la canícula es un periodo más prolongado dentro de la temporada de calor que se caracteriza principalmente por la disminución de las lluvias y la falta de precipitaciones durante semanas. Aunque también se asocia con temperaturas elevadas, su definición no depende tanto de que los valores térmicos sean extremos, sino de que haya menos lluvia de lo habitual en plena temporada de precipitaciones.

En México, la canícula suele presentarse en diferentes épocas del año, por lo que no tiene una fecha exacta de inicio ni de término. Simplemente se destaca por tener menor nubosidad y una radiación solar directa que eleva la sensación térmica, haciendo que el ambiente se sienta más caluroso y seco.

Las diferencias entre la canícula y la onda de calor

Hay tres puntos clave que debemos entender para diferenciar un fenómeno del otro:



Duración : una onda de calor dura pocos días consecutivos con altas temperaturas, mientras que la canícula puede extenderse varias semanas.

: una onda de calor dura pocos días consecutivos con altas temperaturas, mientras que la canícula puede extenderse varias semanas. Causa : la onda de calor se produce por sistemas de alta presión que atrapan calor; la canícula está asociada con la falta de lluvias dentro de la temporada de precipitaciones.

: la onda de calor se produce por sistemas de alta presión que atrapan calor; la canícula está asociada con la falta de lluvias dentro de la temporada de precipitaciones. Efectos: ambas pueden aumentar la temperatura y afectar la salud, pero la onda de calor tiende a tener un impacto más inmediato y extremo, mientras que la canícula genera calor persistente y sequía temporal.

Este fin de semana comienza la canícula en Sinaloa

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos