Fecha y hora exacta para ver la ocultación de la Luna y acercamiento a Urano

Febrero está por terminar, pero antes nos regalará un fenómeno astronómico que no te puedes perder, se trata de la ocultación de la Luna y el acercamiento a Urano, aquí te decimos cuándo y a qué hora se podrá observar.

Ocultación lunar y acercamiento a Urano

De acuerdo con el sitio web Star Walk el próximo 23 de febrero ocurrirán dos fenómenos imperdibles. La Luna estará iluminada al 44% y pasará cerca de Urano y la mejor forma de observar al planeta es cuando este más cerca de nuestro satélite. Es importante señalar que necesitarás binoculares potentes o un pequeño telescopio.

Además, el cúmulo estelar de las Pléyades también brillará cerca de la Luna y se verá la ocultación lunar en en toda Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Hora exacta para ver la ocultación lunar y acercamiento

La hora del máximo acercamiento será a las 22:19 GMT y la hora de la conjunción será el 24 de febrero a las 00:35 GMT.

¿Qué son las ocultaciones planetarias por la Luna?

De acuerdo con el Instituto de Astrofísica de Canarias las ocultaciones planetarias por la Luna ocurren cuando nuestro satélite pasa por delante de un planeta y es evento llamativo para cualquier persona y suelen ocurrir varias veces al año.

Las ocultaciones son agrupadas en series del mismo planeta en meses sucesivos pues la Luna traza aproximadamente el mismo camino a través del cielo cada mes. Así que durante todo el año podemos observar a nuestro satélite natural en diferentes fases y alineaciones.

