NASA explica lo que pasaría si agujero negro orbita cerca de la Tierra

La posibilidad de un encuentro entre un agujero negro y la Tierra parece ciencia ficción, pero simulaciones recientes y datos de la NASA permiten imaginar el escenario con base científica. Divulgadores como Daniel Wolf, conocido como Cosmicgasm en TikTok, recrearon qué ocurriría si uno de estos objetos cruzara nuestra órbita.

El interés crece porque los agujeros negros no son portales mágicos, sino concentraciones extremas de masa que deforman el espacio-tiempo. Si uno pasara cerca del planeta, su gravedad alteraría el equilibrio que mantiene estable a la Tierra alrededor del Sol.

¿Qué tamaño tendría un agujero negro con la masa de la Tierra?

Un agujero negro con la masa terrestre sería diminuto. Según la NASA, toda la masa del planeta cabría en un objeto del tamaño de una moneda. Con 30% de la masa sería como un grano de arroz.

El dato sorprende porque demuestra que el tamaño no determina el peligro. Aunque pequeño, su gravedad superaría cualquier fuerza natural conocida en la Tierra.

¿Cómo se deformaría el planeta ante la gravedad?

Simulaciones muestran que con 30% de la masa terrestre, el planeta se deformaría como un huevo. La fuerza de marea alteraría océanos y corteza.

Con mayor masa, surgirían tsunamis globales y colapsos continentales. La estructura sólida perdería rigidez y la vida desaparecería por calor y terremotos.

¿Es posible sobrevivir al paso de un agujero negro cerca de nuestra órbita?

La respuesta científica es negativa. Incluso sin impacto directo, la espaguetificación podría estirar la materia hasta desintegrarla.

Además, el cielo se distorsionaría por lente gravitacional. La sociedad no tendría margen de reacción ante un evento así.

¿Por qué los agujeros negros no son "aspiradoras cósmicas" según la NASA?

La NASA aclara que no succionan todo a su paso. Su efecto depende de la distancia y la masa.

Si el Sol fuera reemplazado por uno de igual masa, la órbita terrestre seguiría intacta. El riesgo surge solo cuando la trayectoria altera nuestro equilibrio gravitatorio.