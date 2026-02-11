¡Podrías quedarte ciego! Todo lo que no debes hacer durante el eclipse solar anular de febrero

El eclipse solar anular del martes 17 de febrero de 2026 ofrecerá un fenómeno conocido como “anillo de fuego”, cuando la Luna cubra el centro del Sol y deje visible un aro luminoso. Aunque el evento completo se apreciará en zonas remotas como la Antártida, en diversas regiones del hemisferio sur se observará de forma parcial.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Expertos del Centro Nacional de Prevención de Desastres y oftalmólogos de la UNAM alertan que ver el fenómeno sin protección adecuada puede provocar lesiones irreversibles. Por ello, conocer qué no hacer durante un eclipse solar anular resulta clave para cuidar la salud visual.

Cuatro acciones que debes evitar al ver un eclipse solar anular

Mirar directamente al Sol, aunque solo sea por segundos Usar gafas de sol comunes o materiales caseros como filtros Observar con binoculares, cámaras o telescopios sin filtro solar Exceder el tiempo de observación directa incluso con protección certificada

Estas prácticas generan una falsa sensación de seguridad y multiplican el daño ocular.

¿Por qué no debes hacerlo?

La radiación solar sigue siendo intensa durante el eclipse. Los rayos ultravioleta e infrarrojos atraviesan materiales comunes y llegan directo a la retina.

Al concentrarse la luz, especialmente con instrumentos ópticos, el daño puede ocurrir en fracciones de segundo, sin que la persona lo perciba.

¿Cómo afecta a tu salud?

El principal riesgo es la retinopatía solar, una quemadura en la retina que daña las células encargadas de la visión central.

Como estas neuronas no se regeneran, pueden aparecer manchas oscuras, visión borrosa permanente o pérdida visual irreversible.

Tips y consejos para disfrutar este tipo de eventos

Utiliza filtros certificados ISO 12312-2 o métodos indirectos como la proyección del Sol en una superficie clara.

Limita el tiempo de observación directa y acude al oftalmólogo ante cualquier molestia visual posterior.

Eclipses solares anulares en el mundo durante 2026

Además del evento de febrero, astrónomos prevén otros eclipses parciales a lo largo del año, lo que refuerza la importancia de la educación en observación segura.

Cada fenómeno es una oportunidad científica, pero también un recordatorio de que la prevención es esencial.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.