¿Más cerca del Sol que el Everest? El volcán latinoamericano que desafía la altura tradicional

Durante años se ha enseñado que el Monte Everest es el punto más alto del planeta, pero esa afirmación depende de cómo se mida. Si en lugar de tomar como referencia el nivel del mar se calcula la distancia desde el centro de la Tierra , el protagonismo cambia de continente. Un volcán latinoamericano ocupa entonces el primer lugar gracias a la forma esferoidal del planeta, que presenta un ensanchamiento en el ecuador. Esta particularidad geográfica convierte a su cima en el punto de la superficie terrestre más cercano al Sol.

El volcán latinoamericano que supera al Everest en cercanía al Sol

El protagonista de este fenómeno es el volcán Chimborazo, ubicado en Ecuador. Aunque su altitud sobre el nivel del mar es menor que la del Everest, su posición casi exacta sobre la línea ecuatorial le otorga una ventaja física clave.

Debido al abultamiento natural de la Tierra en el ecuador, el radio terrestre es mayor en esa zona que en los polos. Según cálculos geodésicos citados por especialistas como el físico Derek van Westrum, la cima del Chimborazo se sitúa aproximadamente 2.080 metros más lejos del centro del planeta que la del Everest.

En términos astronómicos, eso significa que su cumbre es el punto de la corteza terrestre que más se aproxima al Sol. Esta medición redefine la idea tradicional de “altura” y demuestra que la ubicación geográfica puede ser tan importante como la elevación.

Por qué la forma de la Tierra cambia la medición de las montañas

La clave está en entender que la Tierra no es una esfera perfecta, sino un esferoide oblato: ligeramente achatado en los polos y ensanchado en el ecuador. Esta forma provoca que los puntos situados en la franja ecuatorial estén físicamente más lejos del núcleo terrestre.

Por eso existe una diferencia entre:

Altitud sobre el nivel del mar, donde el Everest mantiene el récord

Distancia al centro de la Tierra, donde el Chimborazo lidera

Mientras el Everest destaca por su elevación dentro del Himalaya, su latitud lo mantiene más cerca del eje del planeta. El Chimborazo se apoya sobre la zona más ancha del globo, lo que extiende su radio total hacia el espacio.

