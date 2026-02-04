Científicos logran la teletransportación a través de una supercomputadora cuántica

Científicos de la Universidad de Oxford lograron un avance decisivo al conectar dos procesadores cuánticos mediante teletransportación cuántica de operaciones lógicas, creando un sistema distribuido que funciona como un solo ordenador. El estudio fue publicado en la revista Nature el 5 de febrero de 2025.

El experimento demuestra cómo la información cuántica puede transferirse sin mover físicamente los cúbits, un paso crucial para superar las limitaciones actuales de tamaño y estabilidad en estas máquinas.

¿En qué consiste exactamente este logro?

Los investigadores usaron iones atrapados como cúbits en dos módulos separados por dos metros y conectados por fibras ópticas. Mediante fotones generaron entrelazamiento cuántico entre ambos sistemas.

Sobre ese enlace teletransportaron una puerta lógica control-Z con una fidelidad del 86 %, una cifra alta para este tipo de procesos. Es la primera vez que se transmiten operaciones lógicas completas entre procesadores cuánticos.

¿Por qué es importante para la escalabilidad?

La computación cuántica enfrenta enormes retos técnicos al intentar crecer en un solo dispositivo. El ruido y la interferencia degradan rápidamente la información.

El enfoque modular permite unir muchos procesadores pequeños, como ocurre en superordenadores clásicos. Así se podrían construir sistemas mucho más potentes sin perder precisión.

¿Qué demostraron en la práctica?

El equipo ejecutó de forma distribuida el algoritmo de búsqueda de Grover, una prueba clave en computación cuántica. El sistema acertó en alrededor del 71 % de los intentos.

También lograron otras puertas compuestas, mostrando que la técnica soporta circuitos más complejos y no solo operaciones aisladas.

¿Qué beneficios podría traer a problemas reales del mundo?

En el futuro, estos sistemas podrían acelerar simulaciones climáticas, diseño de materiales y desarrollo de fármacos. También ayudarían a optimizar redes energéticas con fuentes renovables.

Una computación más eficiente implicaría menos consumo de recursos y procesos industriales más limpios, con impacto directo en sostenibilidad.

¿Cuáles son los límites actuales y próximos pasos?

Las máquinas siguen siendo frágiles y requieren condiciones extremas de laboratorio. La fidelidad aún no alcanza niveles industriales sin corrección de errores avanzada.

Los científicos planean añadir más módulos, reducir fallos y probar aplicaciones reales. Aun así, el principio de la computación cuántica distribuida ya quedó demostrado.

