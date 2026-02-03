Ocultación de Régulo: Hora y opciones para ver en México cómo la luna “oculta” a la estrella más brillante

La Luna protagonizará un fascinante fenómeno astronómico al ocultar temporalmente a Régulo, la estrella más brillante de la constelación de Leo. Este evento, conocido como ocultación lunar, ocurre cuando el satélite natural pasa frente a la estrella, bloqueándola de forma abrupta desde nuestra perspectiva.

Los amantes de la astronomía tendrán una oportunidad especial hoy martes 3 de febrero, en adn Noticias te presentamos todos los detalles.

¿Qué es la ocultación de Régulo?

La ocultación de Régulo es un fenómeno astronómico en el que la Luna pasa directamente frente a la estrella Régulo (la más brillante de la constelación de Leo), bloqueando su luz por un tiempo determinado.

Este evento ocurre en ciclos; actualmente nos encontramos en una serie que comenzó en julio de 2025 y terminará en diciembre de 2026.

Próximas fechas clave de la ocultación de Régulo 2026

3 de febrero de 2026: Visible en partes de Estados Unidos, Canadá y el noroeste de África . En España, fue visible de forma parcial desde Canarias y el suroeste peninsular durante la madrugada

29 de marzo de 2026: Siguiente evento de la serie

26 de abril de 2026: Visible desde algunas regiones, aunque ocurrirá durante el día en ciertas latitudes

¿Cómo puedes observar este fenómeno astronómico? No necesitas equipo especial, ya que Régulo es muy brillante (magnitud 1.4). Sin embargo, el uso de binoculares o un telescopio permite ver con mayor precisión el momento exacto en que la estrella "desaparece" tras el borde lunar (inmersión) y vuelve a aparecer (emersión).

Ocultaciones lunares de febrero 2026

11 de febrero: Ocultación lunar de Antares

15 de febrero: Ocultación lunar de Plutón

16 de febrero: Ocultación lunar de Marte

18 de febrero: Ocultación lunar de Mercurio

24 de febrero: Ocultación lunar del cúmulo de las Pléyades

28 de febrero: Ocultación lunar del cúmulo del Pesebre

Fases de la luna en febrero 2026

Las fases principales de la luna para febrero de 2026 son:



Luna llena: 1 de febrero. También conocida como Luna de Nieve

Cuarto menguante: 9 de febrero

Luna nueva: 17 de febrero. Este día ocurrirá un eclipse solar anular visible principalmente en la Antártida y zonas del sur de África y América

Cuarto creciente: 24 de febrero.

