¡En peligro! Urgente reclamo por las mariposas monarca en Estados Unidos

Un conteo reciente dejó en evidencia la delicada situación de la población occidental de mariposas monarca en Estados Unidos: apenas 12,260 ejemplares fueron registrados durante el invierno 2025 en 249 sitios de California, según la Sociedad Xerces para la Conservación de Invertebrados. Aunque la cifra representa un ligero aumento respecto a 2024, sigue siendo la tercera más baja desde que comenzaron los monitoreos en 1997, lo que ha encendido las alarmas entre científicos y conservacionistas.

El problema de las mariposas monarca en América del Norte

Es importante aclarar que existen dos poblaciones distintas de monarca en Norteamérica. La más numerosa viaja cada otoño desde Canadá y el norte de Estados Unidos hasta los bosques de oyamel en Michoacán y el Estado de México, donde millones de mariposas se agrupan en espectáculos que atraen visitantes de todo el mundo. La población occidental, en cambio, hiberna principalmente en la costa californiana y ha mostrado un declive acelerado en las últimas décadas.

Ante estos números, organizaciones como la National Wildlife Federation exigen que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos actúe sin demora. En diciembre de 2024, esta agencia propuso incluir a la mariposa en la lista de especies amenazadas bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción, pero la medida aún no se ha implementado.

La científica Dra. Rebeca Quiñonez-Piñón lo explica con urgencia: "Estas cifras, significativamente bajas, claramente indican una tendencia hacia el continuo declive de la especie. Para salvar a la monarca, antes de que sea demasiado tarde, es necesario que el Servicio de Pesca y Vida Silvestre no postergue más la protección".

Mariposa monarca.|Getty Images

Las causas detrás de este colapso son múltiples y se refuerzan entre sí:



Pérdida de hábitat: La expansión urbana y agrícola reduce los espacios donde las monarcas encuentran asclepia, la única planta donde depositan sus huevos.

La expansión urbana y agrícola reduce los espacios donde las monarcas encuentran asclepia, la única planta donde depositan sus huevos. Uso excesivo de pesticidas: Estos químicos no solo matan insectos plaga, sino que también afectan a polinizadores esenciales como las mariposas.

Estos químicos no solo matan insectos plaga, sino que también afectan a polinizadores esenciales como las mariposas. Cambio climático: Altera los patrones migratorios y, según un estudio reciente de la Universidad de Ottawa, incluso reduce la calidad del néctar de las flores. Un aumento mínimo de 0.6°C basta para que las flores produzcan néctar con menos azúcar, impidiendo que las mariposas acumulen la grasa necesaria para su largo viaje.

"Todos pueden desempeñar un rol en la protección y restauración de su hábitat", señala Emma Pelton, bióloga de la Sociedad Xerces. Desde plantar asclepia en jardines hasta apoyar políticas que limiten el uso de agroquímicos, las acciones locales suman en la conservación de esta especie icónica.

Mientras en México los santuarios de la mariposa monarca siguen siendo Patrimonio Mundial de la UNESCO, la suerte de su población hermana en California pende de un hilo. La decisión del gobierno estadounidense de otorgarle protección federal podría marcar la diferencia entre su recuperación y su desaparición definitiva.