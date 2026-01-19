Vivimos en una simulación y la gravedad podría ser una prueba, según un nuevo artículo de física

¿Todo está programado? ¿Es real que vivimos en una simulación ? Los avances en la inteligencia artificial y los juegos de realidad virtual han aumentado este debate, sin embargo, en el mundo de la ciencia también existen artículos que respaldan la teoría y que la obligan a ser planteada como una posibilidad real.

El físico de la Universidad de Portsmouth y cofundador y director ejecutivo del Information Physics Institute, Melvin Vopson, publicó un artículo en la revista AIP Advances , en donde planteó que el universo en el que vivimos puede existir dentro de la simulación de una computadora, en un ejercicio en el que la gravedad sería el resultado de un proceso informático para mantener organizada la simulación.

¿Qué plantea el artículo de Melvin Vopson sobre vivir en una simulación?

Aunque su hipótesis no está demostrada, hay elementos para considerarla como válida. En pocas palabras, se puede entender a la gravedad no como una fuerza fundamental (como la describieron Newton y Einstein ), sino como un efecto visible de un proceso de computación que busca "ordenar" el universo de manera optimizada.

Para entender la hipótesis, debemos entender el funcionamiento de las computadoras, las cuales se encargan de optimizar y comprimir los datos, para tener mayor información en el menor espacio posible. Entendiendo que nuestro universo puede funcionar como una simulación de software, la gravedad sería este efecto de compresión de datos.

El físico plantea que la materia y los objetos en el espacio podrían estar bajo la gravedad porque el universo intenta mantener la información ordenada y comprimida. Así, moviendo varios objetos cerca, reduce la cantidad de potencia informática, ayudando a que todo el sistema pueda funcionar mejor, reduciendo su complejidad en la codificación del espacio-tiempo.

"Mis hallazgos en este estudio concuerdan con la idea de que el universo podría funcionar como una máquina gigante, o que nuestra realidad es una construcción simulada", escribió Vopson.

