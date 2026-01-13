No es el 3I/Atlas; el asteroide potencialmente peligroso que mantiene en alerta a científicos de todo el mundo

El mundo de la ciencia no deja de quedar sorprendido por todo lo que ocurre fuera de nuestro planeta, pues luego del “terror” que se generó por el paso del famoso 3I/Atlas, ahora se dio a conocer que el pasado 12 de enero de este 2026 el asteroide 2005 UK1, considerado potencialmente peligroso, pasó “rozando” la Tierra.

De acuerdo con la información dada a conocer por la comunidad científica recientemente, este asteroide pasó a unas 0,08 Unidades Astronómicas de distancia de la Tierra, lo cual quiere decir que estuvo 30 veces más lejos de nuestro planeta en comparación con la Luna. A pesar de ello, esta distancia es considerada como “cercana” en términos astronómicos.

Potentially hazardous asteroid 2005 UK1 will make a close - but safe - pass by Earth tomorrow. The asteroid may be big, nearly a mile wide. But space is vast, and this little world is passing at some 32 times the moon's distance! Image via Minor Planet Center/ @earthskyscience . pic.twitter.com/Lmc2ShACB4 — Mark Aziz (@birdtrees) January 11, 2026

¿Qué se sabe del asteroide 2005 UK1?

El asteroide 2005 UK1 es considerado como potencialmente peligroso para la Tierra gracias a que es hasta un 97% más grande que el resto de los objetos cercanos a nuestro planeta, esto gracias a que cuenta con un diámetro de hasta 1.4 kilómetros.

Se dio a conocer que a pesar de sus grandes dimensiones, este asteroide tiene un periodo orbital aproximado a los 3.9 años alrededor del Sol. Además, se destaca que su órbita puede acercarse a la de la Tierra en un futuro muy lejano.

¿Qué tan peligroso es para la Tierra el asteroide 2005 UK1?

Más allá de que este asteroide se haya clasificado como “potencialmente peligroso” para la Tierra, la realidad es que el 2005 UK1 no representa ningún tipo de peligro para nuestro planeta al menos en el futuro cercano.

Se destacó que los estudios y análisis que se le realizan a este astro, se dan como parte de los trabajos de vigilancia en los cuerpos espaciales que por su tamaño, podrían representar un peligro para la humanidad.

Asteroides que pasarán cerca de la Tierra este 2026 según científicos

Más allá del paso “cercano” del asteroide 2005 UK1, es importante mencionar que a lo largo de este 2026 otros astros podrían pasar a “unos cuántos kilómetros” de nuestro planeta. Estos son los siguientes:

2022 OB5

2026 AY1

2025 XN1

2026 AX

2018 SB2

