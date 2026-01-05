El trasplante de cerebro vuelve al debate en Silicon Valley: la controvertida propuesta que busca “cambiar de cuerpo”

El concepto de trasplante de cerebro, impulsado por el neurocirujano italiano Sergio Canavero , volvió a instalarse en el debate tecnológico y científico, especialmente en entornos vinculados a Silicon Valley. De acuerdo con un informe de MIT Technology Review , su planteamiento busca transferir el cerebro de una persona con una enfermedad grave a un cuerpo más joven y saludable, como una vía para extender la vida humana frente a los límites del envejecimiento.

La idea genera controversia desde hace años. Aunque no cuenta con respaldo mayoritario de la comunidad científica, el tema despierta interés entre inversores y empresas tecnológicas que exploran enfoques radicales para la biología y la medicina regenerativa. Según el medio especializado, algunas de estas iniciativas se desarrollan de manera discreta.

El origen de una propuesta polémica

Sergio Canavero alcanzó notoriedad internacional en 2017 al anunciar que un equipo en China, bajo su supervisión, había realizado un procedimiento experimental de intercambio de cabezas entre cadáveres. El anuncio tuvo amplia repercusión mediática, pero no logró convencer a expertos sobre su viabilidad en seres humanos vivos.

Diversos medios cuestionaron su enfoque, y algunos lo calificaron como una figura más asociada a la polémica que a resultados clínicos comprobables. Tras la difusión de sus ideas, Canavero perdió su cargo en el Hospital Molinette de Turín, donde trabajó durante más de dos décadas, lo que marcó un quiebre en su carrera dentro del sistema de salud tradicional.

Nuevas líneas de investigación y apoyo privado

Actualmente, Canavero se desempeña como investigador independiente y asesora a empresarios interesados en proyectos vinculados a la longevidad. Según MIT Technology Review, entre las líneas exploradas figura la posibilidad de desarrollar clones humanos sin cerebro para obtener cuerpos genéticamente compatibles y reducir el rechazo inmunológico.

El neurocirujano sostiene que las grandes compañías tecnológicas no han logrado avances radicales en rejuvenecimiento y que el reemplazo corporal total es la única alternativa práctica frente al envejecimiento. También afirma que hay profesionales de universidades reconocidas involucrados en investigaciones relacionadas, aunque reconoce que la complejidad técnica es elevada.

La integración de cirugía robótica de alta precisión, técnicas avanzadas de trasplante y el desarrollo de úteros artificiales requeriría inversiones millonarias. Canavero admite no contar con esos recursos, pero considera que existen fondos disponibles y convoca a empresarios interesados en proyectos de longevidad.

Escepticismo científico y estado experimental

Pese al renovado interés, la comunidad científica mantiene una postura escéptica sobre la posibilidad de rejuvenecer mediante un trasplante de cabeza. El propio Canavero reconoce que la técnica sigue en fase experimental y que no existen pruebas concluyentes sobre su efectividad ni sobre su impacto médico y social.

El debate continúa abierto en los planos ético y científico, con importantes obstáculos técnicos y conceptuales. Mientras tanto, el trasplante de cabeza permanece como una de las propuestas más controvertidas dentro de la discusión sobre los límites de la vida humana.