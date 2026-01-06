El “Glaciar del Juicio Final” es una bomba de tiempo y los terremotos podrían acelerar su derretimiento

En el planeta Tierra existen cientos de problemas en la naturaleza que preocupan a la raza humana, porque si se llegan a descontrolar, afectarían drásticamente nuestra manera de vivir. Este es el caso del glaciar Thwaites, en la Antártida, apodado "el glaciar del Juicio Final", ya que en cuanto se derrita, provocará un enorme aumento en el nivel del mar.

Desde hace años se ha reportado el deshielo del glaciar Thwaites, y los cálculos estiman que cuando ya no exista, el nivel del mar en todo el mundo aumentará, impactando directamente con construcciones cercanas a las playas y cambiando radicalmente la vida en los estados con costas.

El glaciar del juicio final se derrite más rápido de lo esperado

De acuerdo con Thanh-Son Pham, investigador de la Universidad Nacional de Australia, hay cientos de terremotos que impactan los glaciares de la Antártida todos los años. Habían pasado desapercibidos durante décadas, por ser de baja frecuencia, pero su descubrimiento replantea los cálculos en cuanto al derretimiento de los glaciares .

El estudio publicado en Geophysical Research Letter informa que, hasta el 2023, se habían identificado 362 terremotos glaciares en la Antártida, de los cuales 245 afectaron directamente al glaciar del fin del mundo.

La mayoría de los terremotos glaciares fueron identificados a lo largo de la costa de Groenlandia, aunque también se estima que muchos de ellos ocurren directamente en la Antártida, pero monitorearlos todavía es imposible por su magnitud menor y las extensas capas de hielo.

¿Qué tanto aumentará el nivel del mar cuando se derrita el glaciar?

Se estima que el nivel del mar en todo el mundo aumentaría entre 3 y 4 metros de altura, lo que afectaría directamente a todas las construcciones cercanas a las playas, provocando pérdidas totales en algunas zonas.

Cambio climático afecta la economía y encarece productos

