Nace el primer pingüino barbijo bajo cuidado humano; un hecho histórico para México

En León, Guanajuato ocurrido un hecho histórico para la conservación marina pues nació el primer pingüino barbijo (Pygoscelis antarticus) bajo el cuidado humano profesional y las imágenes se han hecho virales en redes sociales.

Nace el primer pingüino barbijo en Guanajuato

Fue mediante redes sociales que el acuario Sealand León publicó el nacimiento de este pingüino barbijo que colocó a Mexico en el mapa de la reproducción asistida de especies antárticas.

Este hecho es considerado sin precedentes pues se logró la reproducción de una especie que habita en uno de los entornos más extremos del planeta. El pingüino barbijo es originario del Atlántico Sur y vive en zonas como las Islas Sandwich del Sur, Orcadas del Sur, Shetland del Sur y la Península Antártica.

¿Qué es la reproducción asistida?

De acuerdo con el acuario , la reproducción asistida es poco común y muy compleja debido a la sensibilidad a los cambios ambientales y fue resultado de un trabajo prolongado y meticuloso de los equipos de cuidado animal y veterinaria.

Además, este hecho histórico fue posible gracias al estricto cumplimiento de protocolos de manejo, nutrición, enriquecimiento ambiental y monitoreo médico para replicar las condiciones necesarias y el polluelo pudiera crecer saludable.

Pingüino barbijo

Esta especie de pingüino es conocida como barbijo, anillado, barbudo y pedrero. Mide entre 65 y 75centímetros y pesa entre 3,5 y 5 kilos. Su estado de conservación en de preocupación menor. Se alimenta de peces, krill, camarones y calamares.

Se caracteriza por tener un dorso negro, aletas, gorro en la cabeza, pico negro y franja negra bajo la barbilla. Estos animales pueden sumergirse hasta 70 metros y suelen hacerlo a poca profundidad en comparación con otras especies de pingüinos.

