NASA comparte foto de “árbol de Navidad” formado en el espacio

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ( NASA ) compartió una imagen de un “árbol de Navidad” que se formó en el espacio, se trata de un cúmulo de estrellas jóvenes ubicadas a unos 2 mil 500 años luz de la Tierra.

Árbol de Navidad en el espacio

De acuerdo con la publicación de la NASA , se trata del “NGC 2264”, un cúmulo de estrellas jóvenes de entre uno y cinco millones de años. Estas estrellas son más grandes que el Sol, algunas tienen menos de una décima parte de la masa del “astro rey” y otras contienen alrededor de siete masas solares.

Según la información, los datos de Chandra representaron al “árbol de Navidad” con un tono rojo, púrpura, Azu y blanco y los datos ópticos verde y violeta.

Las estrellas se ven como luces azules y blancas rodeadas de remolinos de gas y las agujas de pino con luz verde representa la luz en el aspecto visible.

Cabe destacar que la imagen fue rotada a unos 150 grados del estándar del astrónomo de north apuntando hacia arriba para que tuviera la forma del árbol.

Origen del árbol de Navidad

Según los historiadores , el culto a los árboles era común entre los pueblos paganos europeos. Los romanos celebraban el solsticio de invierno con las saturnales, fiestas en honor a Saturno, dios de la agricultura. Comenzaban el 17 de diciembre y duraban 7 días.

Durante esta celebración se tornaban las casas con velas, ramas y hojas de robles, laureles y acebos, se intercambiaban regalos y la celebración terminaba con el nacimiento del Sol el 25 de diciembre.

