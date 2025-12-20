“No se parece a nada en el planeta”; científicos revelan misterio milenario en el Triángulo de las Bermudas

Un nuevo estudio publicado en Geophysical Research Letters, el cual se encargó de analizar grabaciones de una estación sísmica cerca al Triángulo de las Bermudas , reveló uno de los misterios más grandes de esta zona del planeta en donde históricamente se han registrado sucesos “difíciles de explicar”.

El hallazgo fue considerado como algo que “no se parece a ninguna otra cosa en la Tierra”, esto tras analizar y rastrear el paso de poderosos terremotos a medida que avanzaban por debajo de una inmensa roca ubicada a 50 kilómetros de profundidad de la isla.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué descubrieron los científicos en el Triángulo de las Bermudas?

De acuerdo con lo mencionado en el estudio y análisis sobre el Triángulo de las Bermudas, se encontró una capa adicional de roca de aproximadamente 20 kilómetros de espesor entre la corteza oceánica y el manto terrestre de esta zona del Atlántico.

Se mencionó que esta capa sería ligeramente menos densa que el material circundante, lo cual permite actuar como un soporte natural que ayuda a mantener elevada la región gracias a su propia arquitectura que mantiene la permanencia y estabilidad de la zona.

A grandes rasgos, se encontró evidencia científica que una erupción que ocurrió en la isla hace 31 millones de años, inyectó roca fundida en la corteza que se fue congelando y formando una “balsa”, lo cual eleva al “ Triángulo de las Bermudas ” a unos 500 metros sobre el nivel del mar.

¿Qué provoca la actividad volcánica en el Triángulo de las Bermudas?

Este descubrimiento se colocó como el motivo de que las ondas sísmicas cambien inesperadamente su curso al acercarse al famoso Triángulo de las Bermudas, esto gracias a la estructura rocosa que hay por debajo de la misma.

Pese a ello, es importante señalar que el estudio no tocó temas sobre la desaparición de embarcaciones y aeronaves que transitan sobre el área, pues se centraron en intentar comprender los procesos del planeta que llevaron a la formación de esta región tan singular.

Auroras boreales tiñen de rojo el cielo de México

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.