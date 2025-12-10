La NASA capta descargas eléctricas y remolinos en Marte

Las misiones de exploración en el planeta Marte lideradas por la NASA comienzan a darnos resultados impresionantes. Por ejemplo, acaban de publicar un video en el que se puede ver con claridad un remolino y, más importante, pequeñas descargas eléctricas.

Fue el robot Rover Perseverance, que aterrizó en Marte en el 2021, quien logró identificar las imágenes. Su objetivo es buscar indicios de vida microbiana y estudiar el clima del planeta rojo. Además de confirmar la formación de remolinos, la actividad eléctrica ha sido sorprendente.

Video de las descargas eléctricas en marte

El Perseverance logró verificar la existencia de electricidad y ondas de choque en un minitornado en Marte, un fenómeno que se había teorizado desde hace décadas y que se ha confirmado con imágenes. Todo gracias al trabajo de la SuperCam del robot.

Con este hallazgo podemos desarrollar a profundidad más teorías sobre la química atmosférica, el clima y la habitabilidad de Marte . Aspectos que serán clave para la planeación y diseño de futuras misiones robóticas y tripuladas.

Los remolinos se han vuelto comunes, ya que ocurren cuando el aire cercano a la superficie se calienta, asciende y comienza a girar. Un movimiento natural donde las partículas del suelo se elevan y forman las tan distintivas columnas.

¿Por qué hay descargas eléctricas en marte?

La teoría es que los remolinos pueden generar "chispas" gracias a la fricción entre los diminutos granos de polvo al girar, un proceso conocido como efecto triboeléctrico, similar a una descarga que ocurre cuando una persona camina con calcetines sobre una alfombra y después toca un objeto metálico.

En el análisis detectaron un total de 35 descargas, aunque todavía no hay un patrón de las mismas, lo que sugiere que la electricidad depende mucho más del levantamiento del polvo en lugar de su presencia en el ambiente.

