Análisis de la IA revela las carreras universitarias que deben estudiarse a partir de 2026 en México

En la actualidad los retos del sistema educativo son mayores, el crecimiento de nuevas tecnologías y técnicas en los servicios profesionales obligan a las universidades tanto públicas como privadas a ampliar su oferta para alcanzar los nuevos objetivos que exige el mercado.

La ingeniería, la medicina, las química e incluso el marketing han atravesado por avances de gran calado; por lo que una carrera universitaria debe dar las primeras herramientas para preparar a los estudiantes para competir en un mercado.

Las áreas con mayor proyección en México

Ante este escenario le preguntamos a la inteligencia artificial Gemini, cuáles son las carreras que los jóvenes deben elegir para el 2026 con la finalidad de conseguir un sueldo competitivo, ya que son actividades que en un futuro cercano tendrán un gran valor.

De acuerdo con la inteligencia, las carreras con gran futuro se centran en las áreas de Tecnología, Ingeniería y Salud, debido a la transformación digital y las necesidades de la sociedad.

Las áreas son las siguientes:

Tecnología e Ingeniería

Ingeniería en Sistemas y Software

Sector Salud

Finanzas y gestión

Marketing Digital y Estrategia

¿Cuáles son las carreras con el futuro más prometedor?

Tecnología e Ingeniería: Estas áreas están impulsadas por la innovación y la digitalización, y ofrecen algunos de los salarios más altos, especialmente en roles especializados.

Carreras: Ciencia de Datos, Ingeniería en IA, Machine Learning, Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Ingeniería en Sistemas y Software: La ciberseguridad, la migración a la nube y el desarrollo constante de aplicaciones y sistemas aseguran que estos perfiles sean esenciales y muy bien remunerados.

Carreras: Ingeniería de Software, Desarrollo de Software, Especialista en Ciberseguridad, Ingeniero Cloud/DevOps.

Ingenierías Industrial: Es muy versátil y valorada en logística y mejora de procesos. Las Energías Renovables y la Construcción Sostenible están creciendo impulsadas por la transición energética y la infraestructura.

Carreras: Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería Civil/Construcción.

Sector Salud: Mantiene una alta demanda y especialización, lo que se traduce en salarios consistentemente competitivos. Motivo: La necesidad de personal médico, especialmente especialistas, es constante. La inversión en innovación médica y el envejecimiento poblacional aseguran su relevancia y retribución.

Carreras: Médico Cirujano, Especialidades Médicas (Anestesiología, Cirugía, Psiquiatría). Enfermería Especializada

Finanzas y Gestión: Los analistas financieros, gestores de riesgos y actuarios son cruciales para la toma de decisiones empresariales y la inversión.

Carreras: Economía, Actuaría, Administración y Finanzas, Comercio Internacional.

Marketing Digital y Estrategia: La publicidad y el comercio se mueven al ámbito digital, haciendo que los especialistas en estrategias de crecimiento digital y manejo de datos sean altamente buscados.

Carreras: Licenciatura en Marketing con enfoque digital, Especialista en Investigación de Mercado, Creación de Contenido.

