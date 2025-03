Eclipse Solar 2025: Por dónde ver el fenómeno astronómico en México

El Eclipse Solar 2025 será un fenómeno astronómico para recordar, pues varias regiones del mundo se oscurecerán parcialmente, sin embargo, este no podrá ser visto físicamente en algunos países, debido a las variaciones geográficas. Esto no significa que no podrán disfrutarse , ya que observatorios de renombre realizarán la transmisión totalmente en vivo de este evento que era temido por las antiguas civilizaciones.

La Luna pasará entre la Tierra y el Sol lo que provocará un Eclipse Solar de manera parcial, el cual será visible en gran parte del hemisferio norte. El disco solar no estará lleno, por lo que tendrá la apariencia de que al Sol le falta un pedazo para oscurecerse por completo.

Hora para ver el Eclipse Solar 2025

Baltimore, Maryland (Estados Unidos): 6:57 am

Boston, Massachusetts (Estados Unidos): 6:38 am

Búfalo, Nueva York (Estados Unidos): 7:02 am

Nueva York, Nueva York (Estados Unidos) 6:44 am

Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos): 6:49 am

Madrid, España: 10:48 am



¿Cómo ver el Eclipse Solar 2025 en México?

Con el objetivo de que todos los amantes de la astronomía sean testigos de este fenómeno, la transmisión del eclipse podrá verse de manera totalmente gratuita a través de:

Real Observatorio de Greenwich

El Real Observatorio de Greenwich transmitirá en directo el Eclipse Solar 2025 gracias a uno de sus modernos telescopios, lo que permitirá ver este momento tan especial de forma segura.

El astrónomo del Real Observatorio, Dr. Greg Brown, explicará la ciencia del Sol y los eclipses solares, mientras la Luna desliza frente a la superficie solar. La transmisión comenzará en directo en YouTube y Facebook a las 10:15 de la mañana.

TimeandDate

El sitio especializado TimeandDate transmitirá el Eclipse Solar parcial a través de su canal de YouTube. Ofrecerá animaciones en tiempo real, mapas, horarios y mucho más para este fenómeno astronómico. Comenzará en punto de las 3:30 horas.

NASA

La NASA también suele proyectar estos eventos en su cuenta y redes sociales, por lo que los amantes de la astronomía no se quedarán con las ganas de disfrutar del Eclipse Solar 2025 en su sitio oficial.

¿El Eclipse Solar 2025 podrá verse físicamente en México?

El Eclipse Solar 2025 podrá observarse en varias partes del mundo como:

Europa

Asia

África

Norteamérica

Sudamérica

Océano Atlántico

Océano Ártico

En el caso de México, el Eclipse Solar 2025 no podrá verse físicamente, es por ello que las transmisiones de este evento realizadas por los observatorios ayudarán para que todos puedan disfrutarlo.

